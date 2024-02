Charles De Ketelaere leeft weer helemaal op bij Atalanta: "Kan je iemand met zo'n seizoen thuislaten van het EK?"

Charles De Ketelaere is aan een spraakmakende renaissance bezig bij Atalanta, daar kunnen ook de leden van 90 minutes niet omheen. Dat de prestaties van de jonge Belg top zijn is iedereen het over eens, maar de plekken in de EK-selectie van Domenico Tedesco deze zomer zijn duur: "Als je De Ketelaere meeneemt, wie laat je dan thuis?"

" Dodi Lukebakio is er in mijn ogen wel aan het uitvallen door bijna niet te spelen in Sevilla. Als die daar echter opnieuw in vorm raakt, moet hij wel mee, door wat Lukebakio onder Tedesco al liet zien", twijfelt ook Filip Joos.

Het zorgt ervoor dat ook tijdens 90 minutes luidop werd gevraagd of hij zijn stek verdient in de EK-selectie van Domenico Tedesco komende zomer.

"Al ben ik wel niet akkoord dat Atalanta een warm nest is, dan ken je trainer Gasperini daar niet. Je mag niet onderschatten dat hij met argusogen bekeken werd. Het was de mislukkeling van bij Milan."

Heymans blijft twijfelen: "Waar zet je hem dan? Niet op de flank, want daar heb je Trossard. En in de spits speelt Lukaku elke wedstrijd."

En dan heb je nog zijn atypische positie op het veld.



"Atalanta past zijn systeem niet aan hem aan, hij heeft daar zelfs al diep in de spits gestaan. Het is vaak dat je naar De Ketelaere kijkt en denkt: hier geef ik dat geld niet aan, het is net te simpel. Maar dat is net zijn kracht, zijn positiespel. Zo kan hij makkelijke passes over 5 meter geven."

"Ik blijf ook de klik tussen De Ketelaere en De Bruyne zien van in de Nations League", aldus Joos.

"Met De Ketelaere erbij moet België wel het systeem aanpassen", denkt Kerkhofs.

"Zijn beste positie is toch tweede spits, dat gebruik je niet in Tedesco's klassieke 4-3-3. Je kan hem gebruiken als nummer 10, maar dat is niet echt zijn positie. Hij schuift dan meer naar voor, dus pas je het systeem wel aan."

Defour vindt dat geen probleem: "In een ploeg als België hoeft hij zelfs niet terug te zakken. Zeker niet in de groepsfase van het EK."

"Ik denk ook dat op een spannend moment op het EK Tedesco misschien eens iets anders wil proberen, en dat kan De Ketelaere wel. Al is er erg veel keuze voor Tedesco."

Afwachten dus of de bondscoach de aanvaller meeneemt naar het EK als joker. Voor De Ketelaere zelf is het vooral zaak om even sterk te blijven presteren, zodat hij het flop-etiket van bij AC Milan volledig kwijtraakt.