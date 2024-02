Vol vertrouwen: Charles De Ketelaere zet Atalanta op weg naar nieuwe zege met knappe goal

Charles De Ketelaere zit in bloedvorm en dat heeft ook Genoa geweten. De ex-Bruggeling opende op prachtige manier de score in Genua. Uiteindelijk werd het nog 1-4. Atalanta is bezig aan een reeks van 4 opeenvolgende overwinningen.

De afgelopen weken bewees Charles De Ketelaere zijn waarde voor Atalanta, vorige week scoorde hij nog twee keer tegen Lazio en ook tegen Genoa was het prijs.

En hoe. Bij zijn controle botste de bal op de perfecte hoogte en De Ketelaere haalde meteen heerlijk uit. De bal verdween met een boogje voorbij de doelman van Genoa voor de 0-1. De Ketelaere vierde met zijn handen aan zijn oren.

Na de rust hing Malinovski (ex-Genk) de bordjes nog gelijk voor Genoa, maar net voor de wissel van De Ketelaere kwam Atalanta weer op voorsprong dankzij een knappe vrije trap van Koopmeiners. In het slot stelde Atalanta de zege veilig: 1-4.

Atalanta is aan een straffe reeks bezig in 2024. Het is dit kalenderjaar nog ongeslagen en pakte 13 op 15 in de Serie A. In de laatste vier competitieduels was De Ketelaere goed voor vier goals en 2 assists. Straffe cijfers.