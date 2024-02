Kevin De Bruyne zwaait ook in de CL weer met zijn toverstokje, met klassegoal en 2 assists

Manchester City heeft de terugmatch van de 1/8e finales van de Champions League tegen Kopenhagen al min of meer overbodig gemaakt, door met 1-3 te gaan winnen in Denemarken. Phil Foden en Kevin De Bruyne verdeelden en heersten op het middenveld en op het scoreblad.

Kopenhagen-Manchester City in een notendop

Welkom terug, Kevin De Bruyne! Het was van de finale van de Champions League geleden - waarin hij uitviel met een blessure - dat De Bruyne nog op het kampioenenbal had gedanst. Maar zijn danspasjes is hij nog niet verleerd.

Een verschroeiende start van Manchester City mondde uit in een doelpunt van De Bruyne, een schuine schuiver in het hoekje.

Even later mocht Jeremy Doku sneller dan verwacht zijn entree maken, nadat Jack Grealish een blessure had opgelopen.

Bij Kopenhagen zagen ze bijwijlen sterretjes, en niet enkel die met een shirt van Manchester City aan.

Minder sterallures bij doelman Ederson, wiens foute pass de verrassende gelijkmaker inluidde. Magnus Mattsson, voor de winterstop zowaar nog bij NEC aan het werk, werkte af met een gekrulde plaatsbal.