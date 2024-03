Dubai is een tegenvaller voor Lore Bruggeman, maar haar olympische droom blijft springlevend

Een halfgeblesseerde Lore Bruggeman heeft geen wonderen kunnen verrichten in Dubai (VAE). De 21-jarige skateboardster raakte niet door de kwalificaties en richt haar vizier nu op de olympische kwalificaties in Shanghai en Boedapest.

Lore Bruggeman was niet 100 procent naar de Emiraten afgereisd. Ze stond er op haar plank met de naweeën van een knieblessure.

In de kwalificaties liet ze mooie dingen zien op de grote rail, maar tot twee keer toe slaagde ze er niet in om een trick tot een goed einde te brengen.

Met 19.75 punten eindigde ze op de 50e plaats in de kwalifcaties, onvoldoende voor een stek in de kwartfinales.

Geen nood, de komende weken krijgt Bruggeman nog kansen om zich onder de 22 skateboardsters te scharen die komende zomer mogen deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs.

Half mei is er nog een kwalificatietoernooi in Shanghai (Chn), een maand later volgt er een in Boedapest (Hon).