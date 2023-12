Lore Bruggeman haalt halve finales WK skateboarden in Tokio net niet

In de Japanse hoofdstad Tokio vindt momenteel het WK skateboarden street plaats. Lore Bruggeman eindigde als 17e in de kwartfinales en viel zo net uit de boot voor de halve finales. Het WK was een belangrijke halte in haar jacht op een olympisch ticket.

Lore Bruggeman kwam bij haar tweede run tot een score van 39.49 punten, de eerste leverde 35.40 op. De beste score telt, maar die volstond niet om door te stoten.



De Spaanse Natalia Munoz mocht als laatste mee naar de halve finales met 43.20 punten.



De Australische Chloe Covell zette de beste score neer in de kwartfinales met 77.26 punten.



Bruggeman kwam door de reeksen als 26e op 73 deelnemers. De top 27 mocht naar de kwartfinales.



Op het WK zijn belangrijke punten te verdienen voor de race naar Parijs 2024. De top 20 van de wereld in juni plaatst zich voor de Olympische Spelen. Bruggeman staat voorlopig 27e.



In Shanghai (16-19 mei) en Boedapest (20-23 juni) zijn er ook nog Olympic Qualifier Series.



De 21-jarige Bruggeman proefde in juli 2021 een eerste keer van de Spelen, in Tokio ging ze bij het debuut van de sport eruit in de voorrondes.