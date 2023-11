Oud zwembad in Hofstade omgetoverd tot indoorskatepark: "Nu kunnen we trainen in eigen land"

Skateboarden zit in de lift in Vlaanderen. "Het aantal beoefenaars is op enkele jaren tijd verelfvoudigd en het is ook een olympische discipline geworden. Het is dan ook niet toevallig dat we hierin investeren", vertelt Ben Weyts bij de opening van het indoorskatepark in Hofstade.

Een voormalig zwembad werd er omgebouwd tot een nieuwe trekpleister waar zowel recreatieve skaters als topsporters terechtkunnen. "Investeren in

sportkwaliteit betekent ook investeren in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur", klinkt het.

"We hebben in Vlaanderen veel skatetalent, dat we willen voeden door hen de juiste faciliteiten aan te bieden. Het nieuwe skatepark in Hofstade wordt een kweekvijver voor talent en hét centrum voor iedereen die naar hartenlust wil skaten."

Vlaanderen investeerde 3,3 miljoen euro in het nieuwe complex. Het skatepark is 1.550 m² groot en telt tal van obstakels waarin skaters van elk niveau hun gading zullen vinden.

De nieuwe infrastructuur werd bovendien uitgerust met een speciaal camerasysteem waarmee trainers snel en efficiënt videoanalyses kunnen doen.

Het nieuwe skatepark wordt dan ook het epicentrum van de voorbereidingen in aanloop naar de Olympische Spelen die volgend jaar in Parijs plaatsvinden.

"Een overdekt skatepark als dit in Vlaanderen is super. Ik ben heel dankbaar dat ik me nu in topcondities kan voorbereiden voor mijn weg naar de Olympische Spelen", reageert olympisch skateboarder Lore Bruggeman.

"Ook voor beloftevolle jongeren is dit de beste ondersteuning die ze kunnen krijgen om progressie te maken en veel te kunnen trainen in eigen land."