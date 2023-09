Skater Axel Cruysberghs past voor Parijs 2024: "Ik heb de Spelen een keer meegemaakt, dat is cool"

Skateboarden staat volgend jaar een tweede keer op het olympische menu. Axel Cruysberghs zal niet te zien zijn in het skatepark op de Place de la Concorde in Parijs. De Belgische topper past voor een bisnummer op de Olympische Spelen.

"Ik vond het cool om het een keer mee te maken, maar een grote droom was het ook niet", zegt Axel Cruysberghs, die zijn brood verdient met skatevideo's voor grote merken zoals Vans.

In Tokio had Cruysberghs pech, hij was ziek op de dag van de waarheid. De Belgische skater schakelde over op plan B en landde die ene trick, goed voor een 13e plaats.

"Ik heb me niet 100 procent kunnen geven, maar ik ben wel blij met wat ik gedaan", vertelt hij.

"Ik reed niet veel wedstrijden meer. Mijn tijd was wat voorbij, ik ben geen 15 meer. Voor mij zijn die Spelen te laat gekomen, maar ik wilde wel laten zien dat ik het nog kon. Voor mij was het een overwinning."



"Natuurlijk had ik het nog plezanter gevonden als ik 100 procent in orde was geweest, maar ik treur er niet om."

