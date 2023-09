Streetcredibility of goud? De olympische spreidstand van urban sports breaking en skateboarden

"Ook aandacht voor de kunstvorm van breaking"

"We willen ons zo fresh mogelijk presenteren", belooft De Waele. "Het draait niet alleen om zo vaak mogelijk rond je as te draaien op je hoofd. De kunstvorm speelt ook een grote rol."

Binnen de scene is er wat angst voor te veel regeltjes. "Onterecht", vindt De Waele. "De jury geeft punten volgens de normen en waarden van breaking."

Het Ladeuzeplein in Leuven vormt dit weekend het decor voor het WK breaking. Sam De Waele, breakingcoach en zelfverklaard hiphopactivist, zal van de partij zijn als cocommentator voor Sporza.

"Er is voor elk wat wils. Breaking gaat breed: van undergroundfeestjes over streetparty's tot de Olympische Spelen."

"Trainen, whereabouts en dopingcontroles, daar heeft niet elke danser zin in. Maar da's oké", vindt de coach.

Niet elke danser heeft zin in trainingen, whereabouts en dopingcontroles. Da's oké.

Skater Axel Cruysberghs: "Werden bekeken als outcasts"

Twee jaar geleden maakte skateboarden zijn intrede op de Olympische Spelen. Axel Cruysberghs (28) was een van de debutanten in Tokio.

"In het olympisch dorp bekeek iedereen ons omdat we er wat anders uitzagen", herinnert hij zich. "Best grappig."

"Ik vond het cool om met andere atleten over hun sport te praten. Ik had het gevoel dat zij echt geïnteresseerd waren", gaat Cruysberghs voort.

"Onze levensstijl ziet er wat anders uit, al is dat aan het veranderen", merkt de Belgische topper.

"Wedstrijdskaters zijn veel meer aan het trainen of gezonder aan het leven. Al bekijken ze ons nog altijd als outcasts", lacht hij.

"Voor ons als skaters was het komisch om iedereen in een wat sportievere outfit te zien. We zagen er allemaal op ons paasbest uit, al heb ik mijn outfit zelf mogen samenstellen van het Belgisch comité."

Op zijn skateshirt droeg Cruysberghs het embleem van Team Belgium. Daar is hij trots op.

"Ik vond het speciaal om een keer voor mijn land te skaten. Het blijft zot dat ik heb kunnen deelnemen aan die allereerste olympische skatecompetitie", vindt Cruysberghs, die zich weer concentreert op video's voor grote merken als Vans.