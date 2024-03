Iga Swiatek steekt de trofee van Indian Wells omhoog zonder één set te verliezen

Iga Swiatek heeft voor de tweede keer in drie jaar tijd Indian Wells gewonnen. Net als in 2022 was Maria Sakkari het slachtoffer in de finale.

Amper 17 games had Iga Swiatek laten liggen op weg naar de finale van Indian Wells. Een groot verschil met haar opponente Maria Sakkari, die 4 van haar 5 matchen in 3 sets had beslist.



Swiatek en Sakkari hadden elkaar voor het laatst ontmoet exact 2 jaar geleden, ook in de finale van Indian Wells. Toen werd de Griekse met 6-4, 6-1 opgeveegd. De finale van dit jaar zou nagenoeg een kopie worden.



Swiatek kwam snel 3-0 voor, maar werd in haar rush afgeremd door Sakkari, die bij 3-2 haar enige break van de match verzilverde.



Het zou zowat het laatste spelletje zijn dat ze kon winnen. Amper 5 punten kon Sakkari nog maken in de tweede set.



Het is voor Swiatek de tweede titel van het seizoen, na eerdere winst in Doha. Ze verloor maar 21 games op weg naar de toernooizege, een record voor Indian Wells.