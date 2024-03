Belgen van Wolfsburg krijgen met Ralph Hasenhüttl nieuwe coach

Wolfsburg heeft zondag zijn trainer Niko Kovac ontslagen en enkele uren later Ralph Hasenhüttl als vervanger voorgesteld. Wolfsburg is afgezakt naar de 14e plaats, na een thuisnederlaag tegen Augsburg.

Wolfsburg, de club van de Belgen Koen Casteels, Aster Vranckx en Sebastiaan Bornauw, staat in het klassement op een teleurstellende 14e plaats met 25 punten. Dat zijn er slechts 6 boven de gevarenzone.

In 2024 kon Wolfsburg geen enkele van zijn 10 competitieduels winnen. De laatste zege dateert van half december in Darmstadt.

"Wij betreuren de huidige gang van zaken en menen dat het team een nieuwe impuls nodig heeft om de situatie te stabiliseren", zegt topman Marcel Schäfer.

Exit Niko Kovac, enter Ralph Hasenhüttl. De ex-speler van Lierse en KV Mechelen zat zonder club sinds zijn vertrek bij Southampton, eind 2022.



Voor de Oostenrijker is het een terugkeer naar de Bundesliga na een afwezigheid van 6 jaar. Met Ingolstadt werd hij kampioen in de tweede klasse, met Leipzig werd hij in 2017 vicekampioen.