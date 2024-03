Britse Jasmin Paris finisht als eerste vrouw ooit de loodzware Barkley Marathons

De Barkley Marathons is een van de allerzwaarste en gekste ultraloopwedstrijden in de wereld. Deelnemers moeten vijf lussen van 20 mijl afwerken, met een tijdslimiet van 12 uur per lus. Samen maakt dat 100 mijl, of zo'n 160 kilometer in 60 uur.



Onderweg moeten er maar liefst 18.000 hoogtemeters overwonnen worden. Tussen elke lus mag een atleet slechts twee uur slapen.

Die enorme fysieke inspanning in combinatie met het gebrek aan slaap zorgt wel vaker voor hallucinante taferelen - in de letterlijke zin van het woord.

Zo moest onze landgenoot Karel Sabbe twee jaar geleden volledig gedesoriënteerd en ijlend opgeven, nadat hij "een vrouw zag veranderen in een vuilniszak". Een jaar later zou Sabbe de wedstrijd wél uitlopen, als eerste Belg ooit.