Bashir Abdi revalideert met aquajogging en "start to run": "Ik hoop nog altijd op olympische medaille"

wo 20 maart 2024 21:14

Als alternatief werkt Bashir Abdi zijn trainingen af in het water.

Zondag staat de marathon van Gent op het programma. Bashir Abdi (35) loopt niet mee in zijn stad, hij revalideert van een stressfractuur in het heiligbeen. "Volgende maand hoop ik weer als de oude Bashir te kunnen trainen", vertelt de Europese recordhouder, die zijn ambities voor Parijs 2024 niet bijschaaft.

Momenteel onderhoudt Bashir Abdi zijn conditie met aquajogging en een start-to-run-schema voor beginnende lopers. "Ik moet me inhouden en dat is niet makkelijk", vertelt de topatleet in Sportweekend. "Als ik mijn loopschoenen aantrek, krijg ik altijd zin om sneller te gaan dan ik mag (lacht)." Hij wisselt enkele minuten joggen af met een minuutje wandelen. "Ik ben al blij dat ik weer mag lopen", vertelt Abdi, die zijn voorbereiding voor de Olympische Spelen in Parijs heeft moeten omgooien. "Die ziet er anders uit dan ik gehoopt had. Ik bekijk het dag per dag en stap per stap." "Ik kan alleen maar hopen dat ik vanaf april weer kan trainen als de oude Bashir. Dan ga ik net voldoende tijd hebben om in Parijs te staan waar ik wil staan."

Als er niets meer misloopt, kan ik nog altijd 100 procent fit aan de start komen. Bashir Abdi

Drie jaar geleden liep Abdi in Japan naar olympisch brons. In Parijs wil hij minstens even goed doen. "Als er niets meer misloopt, kan ik nog altijd 100 procent fit aan de start komen", is hij overtuigd. "Ik ga heel hard werken richting de Olympische Spelen, waar ik weer een medaille hoop te veroveren voor België." De topfavoriet, wereldrecordhouder Kelvin Kiptum, is er helaas niet meer. Hij overleed vorige maand in Kenia na een auto-ongeval. "Een hele toffe jongen, die altijd lachte", herinnert Abdi zich. "Zijn manier van lopen was ongezien: de eerste helft van een marathon bekeek hij als opwarming, pas daarna begon zijn wedstrijd." (lees voort onder de foto)

Bashir Abdi: "Kelvin Kiptum was een hele toffe jongen, die altijd lachte."

"Kiptum was klaar om onder die magische grens van 2 uur te duiken op de marathon", weet onze marathontopper, die voor de concurrentie in Parijs naar de Keniaanse hoogtevlaktes blijft kijken.

"Omdat de atleten er op een heuvelachtig en gelijkaardig parcours als in Parijs trainen."

"Ik had graag in het voorjaar geëxperimenteerd met zulke omlopen, maar een medaille blijft mijn doel. Die ambitie heb ik niet aangepast, integendeel." (scrol omlaag voor meer)

De olympische marathon brengt de lopers van hartje Parijs naar Versailles en terug.

"Mo Farah is echt bezorgd"

Tijdens zijn revalidatie kan Bashir Abdi rekenen op zijn steun en toeverlaat Mo Farah. Allebei hebben ze roots in Somalië. "We horen elkaar wekelijks", vertelt Abdi. "Mo is echt bezorgd en hij leeft echt mee met me." "Zelf heeft Mo ook blessures gekend tijdens zijn carrière. Die ervaring wil hij met me delen." "Hij belt me nu meer dan vroeger, om me goede raad te geven en om niet dezelfde fouten te maken als hij in zijn carrière."

Mo Farah (l) en Bashir Abdi (m) waren enkele maanden geleden te gast bij het KAA Gent van coach Hein Vanhaezebrouck (r).