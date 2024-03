Bashir Abdi moet "van nul beginnen" richting olympische marathon: "Maar ik panikeer niet"

De weg naar Parijs gaat niet over rozen voor Bashir Abdi (35). Een stressfractuur in het heiligbeen stuurde Abdi's voorbereiding op de Olympische Spelen grondig in de war. De voorbije zes weken heeft hij zich moeten beperken tot alternatieve trainingen.



"Ik heb het lopen wel gemist", vertelde hij vrijdag in aanloop naar het BK halve marathon van zondag in Gentbrugge, waar Abdi zelf niet in actie komt. "Die periode met enkel aquajoggen en fietsen was niet gemakkelijk. Gelukkig heb ik kinderen, wat voor afleiding zorgt."

"Maar woensdag kreeg ik groen licht dat ik opnieuw mag opbouwen. Het bot is hersteld, maar het is uiteraard wel verzwakt."