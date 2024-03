Marathonhype groeit, maar kan iedereen de mythische afstand aan? "Geduld en regelmaat zijn codewoorden"

De uitverkochte Gent Marathon van komende zondag bewijst het opnieuw: het langeafstandslopen is populairder dan ooit. Sporza Daily onderzoekt het fenomeen en stelt zich de centrale vraag: kan iedereen een marathon lopen? "De instapdrempel is laag."

"Ik heb het doel een jaar op voorhand vastgelegd", getuigt Sporza-journalist Kristof Meul, die als recreatieve loper recent ook een marathon liep. "Zo had ik voldoende tijd om me op een verantwoorde manier voor te bereiden."

"Sinds vorig jaar zien we een enorme groei in de deelnamecijfers van de loopevents. Zeker op de lange afstanden valt dat enorm op."

"Het is een verdrievoudiging op drie jaar tijd", klinkt het trots bij Greg Broekmans van organisator Golazo. "We hadden wel verwacht om opnieuw sterk te groeien op de halve marathon, maar vooral de grote groei op de marathon valt op."

"De democratisering van de sport heeft de afgelopen tientallen jaren ervoor gezorgd dat de loopkennis breder is geworden. Ook dankzij apps zoals de onze. Op dit moment hebben we 76.000 gebruikers, waarvan er enkele duizenden voor een marathon trainen."

Zo'n voorbereiding vereist immers ook heel wat kennis. Die kan je op het internet opdoen, via vrienden of kennissen, of via een gespecialiseerde app. Atletiekcoach Christophe Roosen richtte met Trenara zo'n hardloopapp op.

Er is de basisvoorwaarde dat je aan je lichaam geen mechanische problemen hebt. Maar historisch gezien zijn we gemaakt om lange afstanden te lopen.

Er is de basisvoorwaarde dat je aan je lichaam geen mechanische problemen hebt. Maar historisch gezien zijn we gemaakt om lange afstanden te lopen.

Apps zoals Trenera maken de uitdaging van een marathon toegankelijker. Toch blijft de vraag: kan iedereen een marathon lopen?



"Er is natuurlijk de basisvoorwaarde dat je aan je lichaam geen mechanische problemen hebt", zegt Roosen.

"Spieren, botten en pezen moeten in orde zijn. Maar puur historisch gezien is de mens gemaakt om lange afstanden te lopen. Niet per se snel, maar dat is ook niet voor iedereen het doel."



"Heel veel mensen zouden een marathon kunnen lopen. Je moet het gewoon willen en heel rustig aanpakken. Je kan je niet zomaar inschrijven voor een wedstrijd die al binnen drie maanden plaatsvindt."

"De instapdrempel is wel laag. Je bent meteen vertrokken. De tijdsduur die je erin moet steken is beperkter dan bij pakweg fietsen. Een uurtje gaan fietsen doet conditioneel niet veel, maar een uurtje lopen is al best veel."