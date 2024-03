Beroep verworpen: ex-topvoetballer Robinho gaat voor 9 jaar de cel in in Brazilië

De voormalige Braziliaanse voetbalvedette Robinho is gisteren opgepakt in Santos, de Braziliaanse stad waar hij woont, om zijn celstraf van 9 jaar uit te zitten. Die had hij in 2017 in Italië gekregen voor zijn deelname aan een groepsverkrachting in 2013, toen hij bij Milan speelde.

Robinho is momenteel 40 jaar. Als tiener trok hij in 2005 naar Europa, meer bepaald Real Madrid. Na een passage bij Manchester City speelde de aanvaller van 2010 tot 2015 bij Milan.



In januari 2013 raakte hij betrokken bij een groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een nachtclub in Milaan. Robinho ontkende altijd de beschuldigingen, maar in 2017 werd hij in Milaan bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar.



Robinho, die ondertussen weer naar zijn vaderland was verhuisd, putte alle beroepsmogelijkheden uit: in beroep werd de straf bevestigd en in januari 2022 ook definitief door het Italiaanse Hof van Cassatie.



Italië diende in februari 2022 een uitleveringsverzoek in. Maar omdat de Braziliaanse grondwet de uitlevering van zijn burgers verbiedt, boog het bevoegde gerecht zich over de vraag of de oud-spits zijn straf in Brazilië moest ondergaan. Negen rechters stemden woensdag voor, twee waren tegen.



Eerder donderdag verwierp het Braziliaanse Hooggerechtshof een verdere procesgang van Robinho die zo zijn celstraf voorlopig wilde ontlopen. Hij wijt de veroordeling aan racisme vanuit Italiaanse hoek.