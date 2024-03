De geschiedenis herhaalt zich voor KV Mechelen: "Stress nam waarschijnlijk de bovenhand"

zo 17 maart 2024 21:14

Het zag er voor aanvang van de slotspeeldag nog rooskleurig uit, maar KV Mechelen staat weer met lege handen. De indrukwekkende remonte onder Besnik Hasi wordt niet beloond met een stek in de Champions' Play-offs. "Dit is zonde", zegt de coach. Aan de andere kant van het spectrum was er meer reden tot vreugde.

"Ontgoocheld? Dat is nog zacht uitgedrukt", zuchtte doelman Gaëtan Coucke na de late nederlaag in Leuven. Ook bij een gelijkspel zou Mechelen uit de boot gevallen zijn. "Het is heel zuur. Waarschijnlijk heeft stress de bovenhand genomen in de tweede helft." "We wisten de tussenstanden in de andere matchen bij de rust en we wisten dus dat we moesten scoren." "Dan is er stress, want dit kon de eerste keer zijn voor KV Mechelen. Je wil dat parcours bevestigen en dan komt het aan op één match." Nu wachten dus de Europe Play-offs. "We zullen ons moeten opladen. In de eerste dagen zal er teleurstelling zijn, maar dan moeten we gewoon toewerken naar die eerste match en moeten we de play-offs proberen te winnen."

Dit is sneu voor mijn jongens. Ze hebben er 3 maanden hard voor gewerkt en ze verdienen het. Besnik Hasi

"Ik vind het spijtig voor de groep dat we het niet afmaken", vulde Besnik Hasi aan. "Het was een nerveuze match: tactisch en zonder grote kansen." "Op het einde was het aan beide kanten kijken: wie scoort eerst? We hadden zelf beter het overzicht moeten bewaren." "Aan de andere kant valt die goal wel en dat is sneu voor mijn jongens. Ze hebben er 3 maanden hard voor gewerkt en ze verdienen het." "We moeten het nu even laten bezinken. Ja, er was druk en dan verkramp je, maar nu is er tijd om alles op een rij te zetten. En we mogen ook het goede niet vergeten."

Euforie bij OH Leuven: "We wisten de score in de andere matchen niet"

Aan de andere kant van het spectrum zit OH Leuven. Dankzij een doelpunt in de slotseconden wipte het nog over Charleroi naar de veilige zone. "Ongelofelijk. Ik heb er geen woorden voor, echt niet", reageerde Nsingi Nachon, de Leuvense held met zijn ultieme 1-0. "Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar dit is zo geweldig voor onze groep en onze club. We hebben de goal echt gezocht." "We wisten de score in de andere matchen niet. We waren gewoon geconcentreerd op ons eigen spel." "3 punten pakken was nodig en dat is gelukt. Nu is het lastigste achter de rug en zullen we hard werken om competitief te zijn in de play-offs." Siebe Schrijvers genoot met volle teugen: "Zo'n ontlading heb ik nog niet meegemaakt." "Dit is het mooiste verhaal dat we konden schrijven. Er zat enorm veel druk op en niemand had dit scenario durven te bedenken. Fantastisch!"