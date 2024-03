OH Leuven handhaaft zich in de allerlaatste seconde, KV Mechelen valt weer uit de boot

zo 17 maart 2024 21:47

OH Leuven einde 1 - 0 KV Mechelen 51' - Geel - Federico Ricca 61' - Verv. Jonatan Braut Brunes door Nathan Opoku 62' - Geel - Ezechiel Banzuzi 67' - Verv. Geoffry Hairemans door Norman Bassette 68' - Verv. Islam Slimani door Lion Lauberbach 68' - Verv. Ngal'ayel Mukau door Nikola Storm 69' - Verv. Ezechiel Banzuzi door Suphanat Mueanta 77' - Geel - Youssef Maziz 79' - Geel - David Bates 82' - Verv. Youssef Maziz door Hamza Mendyl 82' - Verv. Richie Sagrado door Nachon Nsingi 84' - Geel - Ewoud Pletinckx 90+3' - Doelpunt - Nachon Nsingi (1 - 0) Jupiler Pro League - speeldag 30 - 17/03/24 - 18:33 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 90+3' Nachon Nsingi 90+3' Nachon Nsingi 1 - 0

OH Leuven hoeft dan toch niet te vechten tegen de degradatie. In de 93e minuut forceerde OHL de verlossing tegen KV Mechelen. Bij Malinwa is de verslagenheid groot, want de opmars heeft dus geen climax gekregen op het moment van de waarheid. Het late Leuvense doelpunt veranderde overigens niets aan de uitkomst: nog maar eens grijpt KVM naast de flosj.



OH Leuven - KV Mechelen in een notendop

Man van de match: Heel wat spelers hebben zich uit de naad gewerkt deze 90 minuten. Bij KV hield onder meer Pflücke de eer hoog, bij OH Leuven zat Maziz heerlijk in de partij. Maar er is maar één man die genoemd mag worden: Nachon Nsingi besliste de zenuwslopende partij met nog seconden te spelen. Sleutelmoment: Met 91 en nog wat minuten op de klok krijgt Nsingi het leer en legt aan. De jongeman ramt alle frustratie van het afgelopen Leuvense seizoen weg en laat het stadion daveren. Opvallend: KV Mechelen mist weeral nét de hoogste play-offs, maar verliest ook voor het tweede jaar op rij op de laatste speeldag in Leuven. De Dijlederby was wel nog nooit zo cruciaal.

De druk heerst

Wat anders dan een zenuwslopende partij om te beslissen over het seizoen van KV Mechelen en OH Leuven. De eerste helft was er een met veel spanning en strijd. Lardot moest vooral meermaals spelers tot rust aanmanen. Beide keepers moesten opletten, maar zich ook vooral warm houden. Na meer dan een half uur was er daar dan toch een echte kans. Een voorzet van Thorsteinsson vond het hoofd van Maziz, die met een kopslag de paal raakte. Aan de overkant was Leysen broodnodig om Slimani te stoppen aan de tweede paal. Een echte zeester-move, zoals vader Schmeichel ooit populair maakte. In twee keer kwam de doelman stevig in het bezit van de bal. Rusten zonder doelpunten, maar met veel peentjes zweet.

Alles of niets

Na rust twee ploegen die nog steeds nerveus waren, maar meer en meer alles naar voren gooiden. Pflücke en Thorsteinsson probeerden, maar dwongen de keepers nooit tot echte wereldsaves. Slimani kon mooi koppen, maar duwde de bal naast de goal, samen met het ticket voor de Champions Play-Offs achteraf gezien. Ricca haalde met een geweldige tackle Lauberbach uit zijn aanval. Met het einde in zicht besloten de coaches alle voorzichtigheid overboord te gooien en vol in te zetten op de aanval. Garcia besloot dat zijn verdedigers goede aanvallers waren, en hoopte op een Leuvens Alderweireldmoment. Middenveld is voor watjes, aanvalsgolven op en af. Voor Garcia en OH Leuven loonde de aanpak. Niet de opgeschoven Pletinckx of Ricca eindigden de strijd, wel de ingekomen Nachon Nsingi. Van net binnen de zestien koos hij om de wedstrijd over de streep te trekken. Welk spitsenprobleem? OH Leuven breekt de reeks van KV Mechelen, dat van alle banken applaus verdient voor het geweldige 2024. Een fantastische goal deed de boeken toe. Leuven is gered, na al bij al een matig seizoen.

Rob Schoofs: "Komt heel hard aan, heel grote ontgoocheling. Omdat je het zelf in de hand hebt en op het einde nog de kansen hebt om het af te maken. Dat ligt puur aan onszelf, we maakten te vaak de verkeerde keuzes." Besnik Hasi: "Spijtig voor de jongens dat we het niet kunnen afmaken vandaag. Het was nerveus aan beide kanten, al denk ik dat wij in de tweede helft nog de beste kans hebben. Op het laatste was het gewoon de vraag wie als eerste ging scoren, met beide ploegen alles naar voren."

Nsingi: "Als het moet kijk ik de goal heel de nacht"

Oscar Garcia: "We verdienden om dit te winnen. De spelers, de fans, iedereen was geweldig. We hebben veel karakter getoond en zijn beloond geweest op het einde. Op zo'n manier thuis winnen, dat is fantastisch, dat mogen we vieren. In de match hadden we wel hetzelfde probleem als van het hele seizoen, dat we niet scoren, maar dan doen we het op einde toch. Nu is het tijd om te rusten, te genieten en daarna ons tonen in de play-offs." Nachon Nsingi: "Geweldig, geweldig. Ik heb de woorden niet om mijn emoties te beschrijven, maar ik ben heel blij voor de club, voor het team, voor iedereen. We hebben op een mooie manier gewonnen, fantastisch." "Net voor het schot denk ik niet te veel na, want ik weet dat er niet veel tijd meer is. Ik wou gewoon trappen, daar ben ik het best in. Op het moment dat ik scoor, ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven. Achteraf zou ik deze goal niet willen inruilen voor vijf andere, niet op dit moment. Het is te mooi. Ik ga het wel nog een paar keer herbekijken, als het moet heel de nacht."