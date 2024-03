Lukt het deze keer eindelijk wél voor KV Mechelen? "Zou klop zijn als we Play-off I nu niet halen"

Play-off I of de Champions' Play-offs. Het leek al jaren verdoemd voor KV Mechelen. Maar nu Malinwa maar blijft winnen, laait de hoop toch weer op. "Nu mogen we er écht in geloven."

2010: 7e plaats, op 2 punten van Play-off I





2011: 7e plaats, op 1 punt van Play-off I





2017: 7e plaats, op 1 punt van Play-off I





2020: 6e plaats, maar geen play-offs door corona

Het is een half wonder dat KV Mechelen de voorbije 15 seizoenen nog nooit de play-offs om de titel kon bereiken. Of moeten we zeggen: een half trauma?



Dat trauma kan KV Mechelen dit seizoen van zich afschudden, want onder Besnik Hasi lijkt Malinwa bijna onoverwinnelijk. Tegen Westerlo hoefde het niet te imponeren om toch vlot te winnen.

"Nu mogen we er écht in geloven", zegt Norman Bassette. "We moeten nu enkel afwachten of de andere resultaten van dit weekend goed uitvallen."