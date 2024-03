Streep door rekening van Bill Antonio en KV Mechelen: maanden out met gescheurde kruisband

Dit seizoen hoeft KVM-coach Besnik Hasi niet meer op Bill Antonio te rekenen. De jonge Afrikaan, die het seizoen begon bij Jong KVM in de lagere afdelingen, had net zijn contract verlengd tot 2027.



Want hij maakte indruk de voorbije maanden. Begin november debuteerde hij 5 minuten in de A-ploeg tegen Standard.



Tot half december zat hij maar 2 keer bij de wedstrijdselectie, maar sindsdien kwam hij in elke wedstrijd in actie. 6 keer in de basis, 5 keer ingevallen.



Hij maakte of zorgde mee voor de hausse bij KV Mechelen, dat zich vanuit de onderste regionen nog tot een Play-off I-concurrent ontpopt. In 11 wedstrijden was hij de laatste weken goed voor 3 goals.



Overgenomen in september 2022 van Dynamos FC uit zijn thuisland, werd zijn contract eind februari verlengd.