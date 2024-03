KV Mechelen zet opmars voort en snoept Cercle Brugge kostbare punten af na zenuwslopend slot

Of de strijd om Play-off 1 nog spannender kon? Jawel, hoor. Cercle Brugge heeft na een ferme zenuwslag in Jan Breydel kostbare punten verloren tegen ploeg-in-vorm KV Mechelen. Cercle zal de rest van het weekend bang moeten afwachten, want zowel Genk als Gent heeft groen-zwart weer helemaal in het vizier.