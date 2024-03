Guardiola bedankt Tedesco: "Stel op prijs dat hij Kevin rust gunt"

Kevin De Bruyne kan dit weekend niet in actie komen met Manchester City in de kwartfinales van de Engelse beker. Zoals gisteren duidelijk werd bij de Rode Duivels kampt hij met een lichte liesblessure. "Hij is niet klaar, neen", bevestigt City-coach Pep Guardiola die contact heeft gehad met onze bondscoach.

Na zijn hamstringblessure ligt Kevin De Bruyne opnieuw in de lappenmand. Deze keer met een lichte liesblessure.

Bondscoach Domenico Tedesco liet gisteren weten dat hij daarom niet tot de kern behoort voor de oefeninterlands tegen Ierland en Engeland.

Pep Guardiola apprecieert het gebaar. "We spraken met de Belgische bondscoach en hij besloot hem rust te geven. Daar ben ik hem dankbaar voor", zegt de City-coach in aanloop naar de kwartfinale in de FA Cup tegen Newcastle.

"Kevin speelde vorige week op Anfield al met last. Het gaat intussen beter met hem, maar hij is niet klaar voor morgen. Het is dan beter je even goed te verzorgen."

Manchester City is titelverdediger in de FA Cup.