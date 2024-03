Misnoegde De Bruyne discussieert erop los na wissel, Guardiola: "Kevin mag mijn ongelijk bewijzen"

Kevin De Bruyne is hét gespreksonderwerp na de topper in Liverpool. Niet enkel om zijn assist, vooral om de discussies met trainer Pep Guardiola na zijn wissel. Met armgebaren maakte hij duidelijk dat het hem allerminst zinde. De Spanjaard ging nog eens verhaal halen op de bank. "Maar er is niets aan de hand", verzekerde de T1 achteraf.