Guardiola begraaft akkefietje met Kevin De Bruyne: "Je zou eens moeten weten wat hij op training roept"

Zondag kan Manchester City de titelstrijd in zijn voordeel beslechten. Maar Pep Guardiola kreeg op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Chelsea ook een vraag over het akkefietje met Kevin De Bruyne tijdens de CL-match tegen Real Madrid.

De Rode Duivel roep "Shut up! (Houd je mond!)" naar zijn trainer, die daarna terug naar de bank stapte. Als er al plooien waren, dan waren die snel gladgestreken.

"Die actie van Kevin, I love it. Wij roepen naar elkaar en daar houd ik van. In sommige wedstrijden is het wat flauw en ik houd wel van die energie. Daarna werd hij de beste."

"Zo gaat het eraan toe in voetbal, dit kunnen we aan. Dit is niet persoonlijk. Zulke zaken moeten gebeuren om competitief te zijn. Het is ook niet de eerste keer dat Kevin dit doet, je zou moeten zien wat hij op training allemaal naar mij roept."