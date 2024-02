Guardiola looft vrijgevige De Bruyne na glansprestatie tegen Luton: "De minst egoïstische speler voor doel"

wo 28 februari 2024 07:04

Met een masterclass van Kevin De Bruyne en Erling Haaland heeft Manchester City dinsdagavond Luton Town opgerold in de 5e ronde van de FA Cup. City-coach Josep Guardiola loofde na de demonstratie zijn gouden tandem. "Hun connectie is geweldig", sprak de Spanjaard.

Van de 6 doelpunten die Manchester City maakte op het veld van Luton nam Erling Haaland er liefst 5 voor zijn rekening. Kevin De Bruyne zorgde daarbij 4 keer voor de assist. "De connectie tussen Erling en Kevin is geweldig", zwaaide coach Pep Guardiola met lof na de match. "Haaland heeft iemand nodig met de visie en kwaliteit en vooral de vrijgevigheid van De Bruyne." "Kevin is de minst egoïstische speler voor doel. Hij heeft dan weer iemand met de dynamiek van Erling voor zich nodig, iemand die zich altijd vrijloopt." "Samen zorgen ze ervoor dat we een bijzonder agressief aanvalsduo hebben. Elke pass was goed, de afwerking van Erling was goed... Ze hebben het spel perfect gelezen. We hadden nog meer kunnen scoren, ze creëerden nog 2 of 3 kansen."

Met Kevin De Bruyne spelen, is een plezier. We weten wat we aan elkaar hebben, het klikt bijzonder goed. Erling Haaland

Haaland en De Bruyne waren allebei lang buiten strijd. "Dan is het niet makkelijk om weer in het ritme te komen. Daar was ik wel bang voor", geeft Guardiola toe. "Maar elke wedstrijd worden ze beter en beter. Stap voor stap, komen ze weer bij hun allerbeste niveau." Doelpuntenmachine Haaland had nog een boodschap voor de concurrentie. "We komen eraan", waarschuwde de Noor. "Eindelijk voel ik me weer fit en dat is een geweldig gevoel. We zijn klaar om aan te vallen. Er komen mooie tijden aan."

De Bruyne en Haaland waren ongelooflijk. Tegen die twee was geen kruid gewassen. Luton-coach Rob Edwards