"Zelfs de 8e maakt nog kans": alle promotiekandidaten in onze 2e klasse gewikt en gewogen

Dat Zulte Waregem vanavond al voor zijn wedstrijd van de waarheid staat, is slechts het topje van de ijsberg in de prangende promotiestrijd van de Challenger Pro League. Op vijf speeldagen van het einde moet bovenaan nog alles beslist worden. "Zelfs de achtste in de stand kan het nog halen", vertelt vaste 1B-commentator Jeroen Roppe, die de balans opmaakt voor de ontknoping.

Is de promotiestrijd al ooit spannender geweest in de Belgische tweede klasse? Met acht ploegen staan ze nog op acht punten. En dat amper vijf speeldagen voor het einde.



"Iedereen in de reeks zegt hetzelfde: dit hebben we nog nooit meegemaakt", wrijft ook Jeroen Roppe - die al jaren de vaste Eleven-commentator is in 1B - zich in de handen.

Hoe dat komt? "Enerzijds is het algemene niveau hoog dit jaar. Zonder dat er dit keer ploegen zijn die er met kop en schouders bovenuit steken. Iets wat de spankracht de voorbije jaren vaak fnuikte. Denk maar aan Union, Westerlo, OH Leuven en KV Mechelen."

Ook het competitieformat speelt de spanning dit jaar in de hand. Jeroen Roppe

"En daarnaast speelt ook het nieuwe competitieformat de spanning in de hand", legt Roppe uit. Dit jaar stijgen de eerste en de tweede in de stand rechtstreeks naar de Jupiler Pro League en spelen de nummers drie tot en met zes kruisfinales via een knock-outsysteem. Wie derde eindigt, neemt het op tegen het nummer zes. De vierde doet hetzelfde tegen de vijfde.

De club die als winnaar uit die kruisfinales komt, mag het daarna in een heen- en terugwedstrijd opnemen tegen de tweede uit de Relegation Play-offs van de Jupiler Pro League voor een rechtstreekse promotie. "En zo maakt volgens mij zelfs nog de achtste in de stand een kans om te promoveren", legt Roppe - die alle kanshebbers (hieronder) voor ons in de weegschaal legt - uit.

"Ik daag je uit om mijn voorspellingen van de voorbije jaren er eens bij te nemen", trapt Roppe zijn voorbeschouwing af. "Ik heb er nooit ver naast gezeten, maar dit jaar had ik één team over het hoofd gezien ... Ik noemde vijf ploegen die ik als potentiële promovendus zag, maar daar was Beerschot niet bij." "Om maar te zeggen: deze ploeg is voor mij dé seizoensrevelatie. De club staat te koop en kan zich niet heel veel permitteren. Iedereen maakte zich vooraf dan ook op voor een nieuw overgangsjaar, maar het sportieve beleid heeft echt het onderste uit de kan gehaald." "Die groep is heel complementair en constant. Echt een sterk en oerdegelijk blok. Al een volledig seizoen draaien ze ook mee aan de absolute top. Als ze de klepper tegen Zulte Waregem vanavond kunnen winnen, zie ik ze eigenlijk nog moeilijk uit de top drie vallen, zeker met die indrukwekkende 12e man achter hen. Elke ploeg vreest die verplaatsing."

MAAR ...

"Beerschot heeft één groot manco en moet daar al een volledig seizoen mee afrekenen: een échte nummer negen." "De voorbije speeldag stond D'Margio Wright-Philips daar - die eigenlijk een rechterwinger is. En hoewel hij de kleinzoon van Ian Wright (voormalig spits van Arsenal en nu ook bekend als tv-gezicht) is, is dat helemaal zijn positie niet. In topwedstrijden durven ze dus wel eens killerinstinct te missen. Allerminst ideaal, want er zitten nog enkele ferme wedstrijden aan te komen." "Daarnaast moest Beerschot enkele weken geleden ook plots van trainer wisselen. En onder Dirk Kuijt acteert de ploeg toch net iets wisselvalliger dan voorheen, al was dat vooral terug te brengen tot de afwezigheid van hun kapitein Ryan Sanusi. Dat zie je ook aan de resultaten. De uitgesproken titelfavoriet is het dus niet."

(Her)kent u Ian Wright?

"Achter Deinze schuilt dan weer een zeer ambitieuze groep, die promotie ambieert. Het moe(s)t dit jaar zeker nog niet, maar het mag wel. Dat zorgt in de club voor een zeer comfortabele manier van werken. Ze staan daar heel nuchter in de competitie en de eindstrijd." "En op het veld wordt die verstandhouding doorgetrokken door een kern die bulkt van de ervaring en kennis van de reeks, met spelers als Lennart Mertens als exponent. Hoewel hij nog niet zo productief is geweest als anders, blijft hij toch een fenomeen in 1B." En het voetbalcliché luidt: met een goede spits en een goede doelman kom je al heel ver. "Dat is bij Deinze wel het geval: de beste man staat daar in het doel. Nacho Miras is een naam om te onthouden. De Spaanse doelman (26) straalt écht iets uit en staat er steeds op de cruciale momenten."

MAAR ...

"Als we de hoge ervaringsgraad in 1B binnen de kern wegdenken, zie je wel dat die groep niet bulkt van het talent en de kwaliteit." "En in tegenstelling tot Beerschot heeft de club ook numeriek niet de grootste aanhang. Vocaal laten ze zich steeds horen, maar ze kunnen niet opboksen tegen het supporterslegioen van de andere grotere clubs. En dat is geen voordeel in een spannende titelstrijd, hé."

"Je moet weten: Lommel maakt deel uit van de City-groep. De voorbije jaren teerde het op die talentenpool, maar dit jaar is er meer evenwicht in de ploeg. Er staat steeds een mooie mix tussen jong geweld en ervaring op het veld." "Een combinatie die - dat durf ik te zeggen - het mooiste voetbal in de reeks brengt. Lommel eist de bal op, speelt dominant en voetbalt met een zeer duidelijk concept en steeds dezelfde namen."

MAAR ...

"Er ontbreekt wel wat grinta in de ploeg. Een eigenschap die in de tweede klasse minstens even belangrijk is als het voetbalspel zelf. Dat is de keerzijde bij die zeer jonge buitenlandse talenten." "En net zoals de leider moet Lommel - zeker de laatste tijd - met een spitsenprobleem afrekenen. Na het uitvallen van Igor Vetokele en Arthur Sales - die nu wel opnieuw terug is - zit het met een ferme vacature diep in de spits."

"Zulte Waregem had veel meer van dit seizoen verwacht, maar ook zij ontlopen de jaarlijkse vloek van de daler niet. Zelden stijgt een ploeg het jaar na de degradatie meteen opnieuw in de tweede klasse van België. Een club moet toch altijd wat bekomen van zo'n klap." "En wat ook zeer opvallend is, is het thuiscomplex van Zulte Waregem. Het kon dit seizoen nog maar drie keer in eigen huis winnen. Die trend zullen ze vandaag tegen Beerschot toch echt moeten doorbreken."

MAAR ...

"Zulte Waregem heeft ook twee grote troeven: zijn trainer Vincent Euvrard en verloren zoon Zinho Gano." "Euvrard heeft al ervaring in deze situatie en heeft toch ook al wat woelige watertjes doorzwommen. Hij promoveerde vorig jaar nog met RWDM en ook bij OH Leuven maakte hij al een felle strijd om de promotie mee. Dat zal toch een troef zijn voor de West-Vlamingen." "En dan natuurlijk ook Gano. Terwijl veel andere ploegen een diepe spits missen, heeft Zulte Waregem zijn goalgetter terug. Gano was een aantal weken geleden uit de kern gezet, maar werd vorige week weer in de armen gesloten. Net op tijd voor de cruciale eindsprint."

Gano is back in business.

"Naast leider Beerschot is ook Dender een van de revelaties van dit seizoen. En ook daar zit de trainer voor iets tussen: Timmy Simons." "Dender heeft allesbehalve een wereldploeg en beschikt over beperkte middelen, maar Simons haalt het allerbeste uit die groep en die spelers. Het valt niet te overschatten wat de voormalige Rode Duivel aan het doen is. Iedereen is daar mee in zijn verhaal, dat ultraprofessioneel wordt uitgevoerd."

MAAR ...

"Je voelt dan ook wel dat die ploeg op de toppen van zijn tenen loopt. En dat merk je vooral in de topwedstrijden. Daar missen ze vaak de pure kwaliteit om het écht af te maken. Ze blijven dan ook veelal op ondankbare gelijke spelen steken." "Daar zullen ze natuurlijk niet ver mee lopen in deze eindfase - waar ze nog wel wat toppers treffen."

"Je hebt Simons bij Dender, maar als er één figuur in de Challenger Pro League rondloopt, dan is het wel de trainer van promovendus Patro Eisden: Stijn Stijnen." "Het is een ongelooflijke motivator en heeft een ploeg gesmeed die helemaal naar zijn beeld speelt: altijd op het scherpst van de snee, intimiderend naar de tegenstander toe. Daar heeft hij ook de groep voor. Er lopen weinig spelers onder de dertig jaar rond in zijn lepe basiself, denk maar aan oude bekenden als Stef Peeters, Lukas Van Eenoo en speerpunt Marius Noubissi."



"En puur voetballend lijkt Patro een beetje het antilichaam van Lommel te zijn. Het zet een laag en stug blok neer, maakt daar oorlog en probeert zijn tegenstander dan te verrassen in de omschakeling."

MAAR ...

"Patro moet wel oppassen dat het zich niet vergaloppeert. Het surft al een heel seizoen op de roes van zijn promotie, zonder dat er druk op de ketel zat. Maar een tweetal weken geleden veranderde dat discours: "Misschien mogen we wel beginnen te dromen, ja", klonk het opeens bij de trainer." "Misschien is het toeval, maar sinds die uitspraak pakte Patro slechts 1 op 6. Voelen ze daar dan toch de druk?"

Zorgt Stijn Stijnen opnieuw voor een stunt?

"Luik is dan weer de ploeg waar iedereen in de reeks sympathie voor heeft. Het is een club die echt nog een eigen lokale identiteit uitstraalt. Een verademing in het profvoetbal." "Haast alle spelers in de ploeg en ook de staf zijn lokale Luikenaren. Ze gaan echt voor elkaar door het vuur en kunnen het zo elke ploeg héél moeilijk maken. Zeker als de enthousiaste aanhang begint mee te leven met hun local boys." "Maar ook het enige dat niet authentiek is aan de club, kan een voordeel zijn voor Luik: ze spelen daar nog op kunstgras. Het is een cliché, maar je merkt wel dat de andere ploegen daar toch steeds aan moeten wennen. Een verdoken voordeel."

MAAR ...

"Hoe charmant de ploeg en het project ook zijn, kwalitatief hinkt Luik toch wat achterop in dit rijtje. Je mag ze zeker niet afschrijven, maar ik weet niet of de positieve flow in Luik genoeg zal zijn om iets te forceren. Gelukkig voor de club speelt het - als enige in dit gezelschap - de volgende weken enkel tegen lager gerangschikte teams."

"En dan Beveren nog - last but not least. Ik vind het ongelooflijk dat die niet hoger staan. Onbegrijpelijk, eigenlijk. Voor mij zijn zij voorlopig dé ontgoocheling van het seizoen. Het is de ploeg die het meest onderpresteert als je kijkt naar de intrinsieke kwaliteiten." "Vorig jaar zagen ze de titel op het allerlaatste moment nog uit hun handen glippen. Dan begrijp ik dat een ploeg even moet bekomen en een valse start van het seizoen kent, ook al omdat hun voorlinie vertrokken was."

MAAR ...