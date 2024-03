Beerschot sleept in absolute slot punt uit de brand, maar ziet Deinze wel alleen leider worden

zo 3 maart 2024 17:30

Dender einde 1 - 1 Beerschot Challenger Pro League - speeldag 24 - 03/03/24 - 13:35

Na 5 speeldagen als leider heeft Beerschot vandaag de koppositie in het klassement uit handen gegeven. Op bezoek bij Dender beleefde het een moeilijke namiddag, pas in minuut 92 kon Weymans op vrije trap nog een punt uit de brand slepen voor zijn team. Deinze neemt het stokje over van Beerschot in de stand.

Doelpunten:

47' Cools 1-0

90+2' Weymans 1-1

Met wat druk op de ketel zakte Beerschot deze middag af naar Denderleeuw. De leider in de Challenger Pro League pakte in zijn laatste vier wedstrijden 4 op 12, concurrent Deinze ging gisteren al vlot over de RSCA Futures. En dus moest er gewonnen worden om de koppositie niet af te staan, maar Dender toont zich al het hele seizoen een taaie klant in tweede klasse. Ook vandaag was dat niet anders. De thuisploeg klom kort na rust op voorsprong dankzij Kobe Cools. Hij werkte een vrije trap van Myny tegen de touwen. Die treffer leek ook lang de partij te gaan beslissen, tot een onmondig Beerschot de thuisclub toch nog een dreun verkocht in het absolute slot. Een vrije trap van Weymans passeerde in minuut 92 alles en iedereen en botste aan de tweede paal voorbij doelman Gies. Een laat punt dus voor de troepen van Dirk Kuijt, maar de leiderspositie zijn ze - minstens voor even - kwijt.

Later op de middag ging Patro Eisden (5e) met de billen bloot bij de voorlaatste in de stand Seraing. Pape Moussa Fall tekende voor een hattrick en legde zo in zijn eentje de 3-0-eindstand vast. Diarra (Seraing) kreeg bij een 2-0-stand rood.

