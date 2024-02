Eerst gewantrouwd, nu op handen gedragen: Singaporees succesverhaal doet Deinze dromen van eerste klasse

zo 18 februari 2024 09:35

Voorbij de vooroordelen en de vrees van een volksverhuizing. De horrorscenario’s over Belgische clubs die ten prooi vallen aan buitenlandse investeerders zijn inmiddels welbekend. In Deinze probeert een Aziatische clan echter het tegendeel te bewijzen. Amper anderhalf jaar na de komst van Aki en co. speelt Deinze (om 16 uur) al zijn wedstrijd van de waarheid. En er is nog meer goed nieuws voor alle supporters.

In Deinze durven ze (stiekem) weer te dromen. En dat is toch alweer even geleden. De club floreert momenteel in de Challenger Pro League en speelt deze namiddag (16 uur) in een rechtstreeks duel tegen Beerschot voor de eerste plaats.

Zo heeft het 9 wedstrijden voor het einde onverwacht en onverhoopt uitzicht op een potentiële promotie. Een unicum in zijn bijna 100-jarig bestaan.

We leven momenteel in een sprookje. Jonas Strobbe, sfeergroep 818

“We leven momenteel in een sprookje”, vertelt trouwe supporter Jonas Strobbe, die al 26 jaar zijn keel schor schreeuwt in het Deinse sfeervak en de laatste vier jaar naar eigen zeggen nog maar één wedstrijd heeft gemist. In goede en kwade dagen, want vergis u niet: het was de laatste jaren niet altijd evident om supporter te zijn van Deinze. De recente overname door een mysterieuze mogendheid uit Singapore, het aanslepende stadiondossier en zelfs een potentiële verhuis naar Moeskroen wierpen hun schaduw permanent over het sportieve verhaal van KMSK Deinze.



Wanneer de club eens het nieuws haalde, ging het - tot frustratie van iedereen die oranje-zwart een warm hart toedraagt - ook steevast over die topics.

Maar een duik in die dossiers leert ons dat de club op dit moment veel meer is dan een slecht-nieuws-show. Tussen, maar ook vooral buiten de lijnen van het voetbalveld.

Lennart Mertens moet voor de doelpunten zorgen bij Deinze.

Scepsis uit Singapore

Inmiddels anderhalf jaar geleden stond de club Deinze plots op zijn kop.

In een persmededeling vertelt voorzitter Denijs Van De Weghe dat hij na lang zoeken een overnemer heeft gevonden voor "zijn" KMSK Deinze: een Singaporese investeringsmaatschappij met de naam ACA Football Partners.

Dat de familieclub plots in handen kwam van onbekende buitenstaanders, botste in Deinze op heel wat scepsis. De vrees leefde dan ook dat de lokale verankering - het handelsmerk van de club - en het Deinse DNA verloren zou gaan. Het zou immers niet de eerste keer zijn in België dat een buitenlandse overname op een fiasco zou uitdraaien.

Toen voorzitter Van de Weghe niet veel later ook uit de Raad van Bestuur stapte na onenigheden met de nieuwe leiding en er plots een plan op tafel lag om de activiteiten van de club te verhuizen naar het stadion van Moeskroen, werd de angst van alle supporters opeens zeer tastbaar.

Via een spandoek met opschrift “Deinze is our home, in Moeskroen you will stand alone” spraken de supporters collectief hun ongenoegen uit.

Het statement en spandoek van de supporters.

“Toen ik hoorde dat we misschien moesten uitwijken naar Moeskroen, sloeg dat nieuws in als een bom. Ik kon wel huilen”, neemt diehard-Deinzenaar Jonas Strobbe ons mee naar het moment dat het nieuws uitsijpelde.

Maar u moet weten: de verhuizing naar Moeskroen werd toen louter overwogen als noodoplossing voor de langlopende problemen met het stadion in Deinze.

Enerzijds wordt de bouw van de nieuwe Dakota Arena al jaren tegengehouden door een juridische klacht. En anderzijds mag ook de voorlopige tribune die gebouwd is om conform te zijn met de licentievoorwaarden voor Belgisch profvoetbal niet in gebruik worden genomen door - jawel - nog een andere juridische klacht. Op papier had de club zo plots te weinig zitplaatsen om zijn wedstrijden - zeker bij promotie - in zijn thuisbasis in Deinze af te werken.

Ook als we naar 1A promoveren, blijven we in Deinze. Akihisa Iizuka, CEO KMSK Deinze

Navraag bij Sofie D’hondt, de Schepen van Sport in Deinze, leert ons dat beide dossiers nog steeds juridisch in behandeling zijn en dat zowel de Stad - die zijn steun uitspreekt voor de club - als KMSK Deinze zelf in spanning wacht op een uitspraak. “Tja, dat blijft wel leven in de club”, vertelt ook Jonas Strobbe van sfeergroep 818. “Overal waar we dit seizoen komen, feliciteren ze ons voor de sportieve successen van de club, maar steeds weerklinkt ook dezelfde vraag: als jullie overgaan, moeten jullie dan naar Moeskroen?”

Wel, toen we de Japanse CEO Akihisa Iizuka dit weekend sprak, had hij - naar aanleiding van de deadline om een licentie in te dienen - alvast goed nieuws te melden voor Deinze. "Ook als we promoveren, blijven we zeker in Deinze - de bakermat van de club en de thuis van onze fans", vertelt de CEO die net zijn aanvraag had ingediend voor 1A. "Op zich hebben we geen capaciteitsprobleem meer omdat we die tijdelijke tribune hebben en die zitjes gewoon meetellen voor de licentievoorwaarden. Het is alleen spijtig dat we die (nog) niet kunnen gebruiken. De stad en de provincie hebben al groen licht gegeven, nu de rechtbank nog", legt hij uit.

Zo zou het nieuwe stadion er na de juridische slag moeten uitzien.

Gentleman

Dat Deinze onterecht zomaar in de categorie van mislukte buitenlandse overnames werd geplaatst, wordt ook duidelijk tijdens een rondvraag in alle gelederen van de club zelf.

Zo blijkt de betrokkenheid van de clubleiding zeer groot te zijn. Zeker bij Akihisa Iizuka - in Deinze door iedereen “Aki” genoemd - die zijn rol als CEO niet louter ceremonieel invult.

“Integendeel. Als supporters hebben wij een hechte band met hem”, vertelt zowel Jonas Strobbe als Thomas Dhondt (voorzitter van sfeergroep en supportersfederatie 818). “Wij hebben vaak vergaderingen met hem en daar is hij steeds zeer open en transparant naar ons toe." Het beste voorbeeld: na bijna elke thuiswedstrijd gaat hij nog eens langs in het supporterscafé The Gentleman op de Markt in Deinze. "Ook daar beantwoordt hij gewoon al je vragen. Welke voorzitter van een profclub doet zoiets tegenwoordig nog? We zijn hem alvast heel dankbaar voor waar we nu met de club staan.”



Aki is echt van alles op de hoogte, ook bij de jeugd. Wekelijks zitten wij ook samen voor feedback. Christophe van Pottelsberghe, COO jeugdacademie Deinze

Aki, die een verleden heeft bij Vissel Kobe (de Japanse ex-club van Iniesta) en STVV is een man die een totaalaanpak nastreeft. Zo is ook de jeugdacademie - die door clubbesturen wel eens over het hoofd wordt gezien - geen onbekend terrein voor de CEO van Deinze. "Neen hoor, hij is echt van alles op de hoogte, ook bij de jeugd. Wekelijks zitten wij ook samen voor feedback", vertelt Christophe van Pottelsberghe de la Potterie, de nieuwe COO van de jeugdacademie van KMSK Deinze. "Wanneer wij in gesprek gaan met onze lokale en provinciale partnerclubs gaat hij bijvoorbeeld ook in hoogsteigen persoon mee om die meetings te doen. Aan zulke dingen voel je toch dat hij de beste bedoelingen heeft met de club."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het Singaporese charmeoffensief is alvast goed op weg om het schoolvoorbeeld te worden van hoe een buitenlandse overname wél kan lukken. "We zijn goed bezig en het is leuk om dat ook van anderen te horen, maar we zijn er nog niet, hé", blijft Aki alvast zelf bescheiden wanneer we hem aan de lijn krijgen. Toen de clan uit Singapore hier aankwam hadden ze een duidelijk plan: het eerste jaar wilden ze de (business)structuur op poten zetten, het tweede jaar alles uitbreiden en sportief een stevige middenmoter worden en het derde jaar proberen mee te dingen voor een promotie. "Wel, we zitten precies een beetje voor op schema (lacht). Ik ben alvast blij dat we de supporters en de hele gemeenschap nu al iets terug kunnen geven. Te beginnen met de wedstrijd tegen Beerschot deze namiddag." "Dan zal iedereen kunnen zien dat wij écht één club zijn met z'n allen."

Challenger Pro League