Roeselare laat streekgenoot Menen set afsnoepen, maar is weer ongeslagen leider in play-offs

Roeselare blijft voorlopig ongeslagen in de play-offs. De landskampioen ging op bezoek bij streekgenoot Menen. Het leek op weg naar een vlotte 0-3, maar de thuisploeg bood in set 3 toch wat weerwerk. Een nieuwe driepunter kon de bekerfinalist niet voorkomen, dus is Roeselare weer solo leider.