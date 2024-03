Gelukkig was dit geen cruciale goal: VAR blunderde tijdens Club - OHL

Bij het Referee Department zullen ze toch eens opgelucht ademhalen. Tijdens Club - OHL verdween een enorme VAR-blunder tussen de plooien omdat het bewuste moment niet wedstrijdbepalend was. Ferran Jutglà zag zijn 4-1 afgekeurd voor buitenspel, maar de officiële buitenspellijn toont aan dat de Spanjaard niét offside stond. De enige mogelijke verklaring is dat VAR Lothar D'hondt naar Michal Skoras (wel in buitenspel) keek.