Anderlecht pakt na onwaarschijnlijk slot zege tegen Club Brugge: invallers Vazquez en Angulo krijgen Jan Breydel stil

Twee invallers zorgden voor een aardverschuiving. Club Brugge leek in een boeiende topper op weg naar een zege tegen Anderlecht na een goal van Ferran Jutgla, maar in het slotkwartier keerde paars-wit een scheve situatie nog helemaal om. Eerst zorgde Vazquez met het hoofd voor de gelijkmaker, in minuut 91 scoorde collega-invaller Angulo de 1-2. Mag er eind februari al definitief een kruis over de titelambities van Club Brugge?

Druk op de ketel bij Club Brugge . Met ruim 9 punten achterstand op de eeuwige rivaal kon blauw-zwart zich geen nieuwe misstap permitteren. Na goed tien minuten kwam Club al met de schrik vrij toen Dreyer de score opende, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Dolberg. Enkele minuten later liet Skov Olsen een huizenhoge kans liggen, maar de achterstand kwam er uiteindelijk toch voor Anderlecht . Na ruim een kwartier kwam een gedevieerde voorzet van Nusa op het hoofd van Vanaken en die kopte goed door naar Jutgla. De Spaanse spits was sneller op de bal dan Rits en gaf Schmeichel van dicht bij het nakijken: 1-0. In een boeiende topper ging een gretig Anderlecht, dat in balbezit vaak de controle had, naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Stroeykens botste meteen na de openingsgoal op een knappe redding van Mignolet. Op het halfuur kon Dolberg de Club-doelman met een knap overhoeks schot wél verslaan, maar Hazard had voorafgaand hands begaan en dus leverde ook de tweede Anderlecht-treffer geen doelpunt op.

Meteen na de rust was diezelfde Hazard opnieuw de pineut. Met een heerlijke voorzet plaveide Augustinsson de weg voor de gelijkmaker, maar Hazard liet de enorme kans onbenut en kopte van dichtbij pijnlijk naast. Dolberg deed het even later beter met een knap afstandsschot, de redding van Mignolet was helaas voor paars-wit van hetzelfde niveau.



Nadien ging het bergaf met dat niveau. Anderlecht bleef jagen op de gelijkmaker, maar Club in de problemen brengen lukte niet. Tot Vazquez een kwartier voor het einde zijn entree maakte. De Argentijn stond nauwelijks op het veld toen hij De Cuyper aftroefde op een voorzet van Hazard. Via de paal verdween de verdiende gelijkmaker in doel.



Club schoot wakker en Anderlecht speelde met slordig balverlies plots met vuur. Schmeichel moest de bezoekers tot twee keer toe overeind houden bij pogingen van Skov Olsen en Nusa.



Een billijk gelijkspel leek in de maak, maar dat was buiten Angulo gerekend. De Ecuadoraan volgde het voorbeeld van Vazquez en maakte meteen na zijn invalbeurt het verschil. In de extra tijd gleed hij perfect getimed in op een voorzet van Dreyer en Mignolet bleef kansloos achter. Extase bij Anderlecht, complete verslagenheid bij Club Brugge.