Anderlecht kraakt Brugse code dankzij offensieve wissels: "Blij zijn met gelijkspel levert problemen op"

zo 25 februari 2024 17:01

Voor het eerst in zes jaar heeft Anderlecht nog eens rivaal Club Brugge kunnen kloppen in het hol van de leeuw. Met dank aan de wisselstrategie van coach Brian Riemer, die niet speculeerde op een gelijkspel, maar resoluut voor de zege wou gaan. "Ik had zo'n gevoel dat er nog iets in zat."

6 mei 2018. Zo lang was het geleden dat Anderlecht nog eens Jan Breydel kon veroveren. Het zag er zondag nochtans lang slecht uit, maar in een dol slot kon RSCA de topper tegen rivaal Club Brugge nog doen kantelen. Met dank aan de offensieve wissels van Anderlecht-coach Brian Riemer. Invaller Luis Vazquez werkte de tien minuten voor tijd de 1-1 binnen, in de extre tijd zorgde een andere invaller Nilson Angulo voor de 1-2-zege. "Ik heb in Brentford geleerd dat je nooit iets goed gaat leren uit een te verdedigende aanpak", vertelde een trotse Riemer na de partij. "Tevreden zijn met een gelijkspel levert je alleen maar problemen op. Ik geloof in 'pushing forward', en ik had zo'n gevoel dat er nog iets in zat."

Mentale weerbaarheid

Geen behoudende aanpak, maar resoluut voor de zege gaan. Een tactiek die loonde. "Ik twijfelde om Hazard te wisselen en met Arnstad voor zekerheid te kiezen. Maar Thorgan was 'on fire'."

"Ik wist ook dat Angulo gretig was. En nu heeft hij zijn eerste goal voor Anderlecht gescoord, op wat een moment ook. Ik kan alleen maar tevreden zijn."

Ik las toevallig dat wij het team zijn dat het meeste punten pakt na een achterstand. Dat is logisch als je naar onze kleedkamer kijkt. Jan Vertonghen

Ook Anderlecht-aanvoerder Jan Vertonghen panikeerde niet na de 1-0. "Ik las toevallig dat wij het team zijn dat het meeste punten pakt na een achterstand", sprak Vertonghen bij onze reporter.

"Da's ook logisch als je naar onze kleedkamer kijkt: we kunnen de mentaliteit op de mat brengen om een wedstrijd om te draaien."

"Maar ook de kwaliteit aan de bal was er nu. Om maar enkele namen te noemen: Sardella komt terug uit blessure en doet het geweldig tegen een van de beste wingers in onze competitie, Stroeykens, Verschaeren ... Die jongens werken sowieso al heel hard, maar toonden nu ook hun kwaliteiten."

Vazquez deed met de 1-1 de Brusselse hoop weer oplaaien.

"Geen verrassing"

Door de zege blijft Anderlecht leider Union in het vizier houden. Bovendien zet het Club al op twaalf punten achterstand. "Dit was reclame voor het Belgisch voetbal", vond Riemer. "Beide teams hebben vandaag hun eigen spel kunnen brengen." "Wij slikten snel een doelpunt, maar hebben altijd aan ons plan vastgehouden. In de tweede helft zijn we er blijven in geloven, en dat kenmerkt dit team. We zagen twee goals afgekeurd, volledig terecht trouwens, maar dat is toch altijd wat frustrerend." Maar uiteindelijk volgde dus nog de grote ommekeer. "Dit is geen verrassing", vertelde Vertonghen. "Club is een geweldige ploeg, maar wij hebben grote stappen gezet ten opzichte van vorig jaar. Toen waren we bij wijze van spreken blij met een 1-0-nederlaag."

Iedereen in de top zes is een titelkandidaat. Niemand kan op zijn lauweren rusten, ook Union niet. Het ligt nog volledig open. Brian Riemer