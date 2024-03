Goals van de Mechelse hoop, maar ook wat mistasten bij keepers: bekijk alle doelpunten van speeldag 29

Elk doelpunt is belangrijk in deze fase van de competitie. Een boodschap die KV Mechelen begrepen heeft. Het scoorde drie keer tegen Westerlo en droomt zo nog van de Champions' Play-offs. Voor enkele doelmannen in de Jupiler Pro League zullen hun fouten eerder nachtmerries voortbrengen. Bekijk alle doelpunten hier op een rijtje.