Brecel naar finale tegen O'Sullivan in World Masters in Riyad: "Ik speel elke week iets beter"

Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de finale van het Season World Masters of Snooker in het Saudische Riyad. De wereldkampioen maakte indruk tegen nummer 3 van de wereld Mark Allen: 4-2.

Met een gouden bal op tafel in Riyad is er nog wat extra motivatie om een perfect frame af te werken. Mark Allen leek met 6 rode ballen en 5 zwarte ballen alvast op de goede weg, maar één foutje nekte de Noord-Ier.

Luca Brecel toonde geen genade en trok het frame nog naar zich toe, nadat hij ook al het eerste frame had gewonnen. Allen sloeg wel terug met een 121, de wereldkampioen reageerde met een 125-century: 3-1.

En nog was het niet afgelopen met de hoge breaks. Met de hoogste break van de partij (133) kwam Allen wel nog terug tot 3-2, maar Brecel gaf zijn ticket voor de finale niet meer uit handen. Met een break van 82 maakte hij het af.

In de finale staat Brecel tegenover Ronnie O'Sullivan, de nummer 1 van de wereld die Judd Trump met 4-1 uitschakelde.

In zes vorige duels wist Brecel twee keer te winnen van O'Sullivan: in 2017 in de kwartfinales van het China Championship (5-4) en vorig jaar in de kwartfinales van het WK (13-10). Begin dit seizoen stonden de twee al tegenover elkaar in de finale van het Shanghai Masters. Daar won O'Sullivan met 11-9.

De finale wordt woensdagavond naar een best of 9 gespeeld. De toernooiwinnaar steekt 250.000 pond (292.000 euro) op zak. Voor de runner-up is er de helft van dat bedrag.

"Ik speelde goed en ik voelde me ook goed", zei Brecel. "Elke week lijk ik wat beter te spelen. In Wales (waar hij de kwartfinales haalde, red) zette ik de eerste stap. Nu voel ik me heel goed."

Met eind april het WK snooker op het programma lijkt Luca Brecel naar zijn beste vorm toe te groeien om zijn titel te verdedigen.