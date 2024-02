Heeft Luca Brecel zijn mojo terug? Hij speelt zijn eerste kwartfinale in half jaar tijd

Luca Brecel heeft op een dag twee duidelijke zeges geboekt op de Welsh Open snooker. Eerst klopte de wereldkampioen oud-wereldkampioen Graeme Dott met 4-1, daarna nam hij Tom Ford te grazen met dezelfde cijfers. Het brengt hem voor het eerst als wereldkampioen in een kwartfinale van een rankingtoernooi en zijn eerste kwartfinale tout court sinds september.

In het vijfde frame besliste Brecel met prachtig snooker en een break van 75 punten.

Na een foute inschatting op een snooker kon Dott de eer redden in het vierde frame met een century (105).

In de 1/8e finales tegen de Engelsman Tom Ford (WR-18) ging Brecel voort op zijn elan. Hij kwam 1-0 achter, maar daarna dicteerde hij de wet.

"Hier ben ik blij mee", zei Brecel na zijn twee overwinningen in een dag. "Hoe verder ik geraak, hoe sterker mijn focus."

Brecel staat zo in zijn eerste kwartfinale van een rankingtoernooi als wereldkampioen. Het is ook zijn eerste kwartfinale sinds de Shanghai Masters, een invitatietoernooi in september. Daar verloor hij de finale van Ronnie O'Sullivan.

Brecel neemt het vrijdagavond op om 20 uur tegen Martin O’Donnell (WR-76).