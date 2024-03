Luca Brecel kent geen moeite met Carter richting halve finales van het lucratieve World Masters in Riyad

Luca Brecel heeft zijn eerste wedstrijd op het lucratieve World Masters of Snooker in de Saudische hoofdstad Riyad gewonnen. De wereldkampioen nam vlot de maat van Ali Carter (4-1) en staat zo meteen bij de laatste 4.

Van zijn 6 vorige duels met Carter won Brecel er maar twee, maar wel de laatste 2. Die zeges dateerden wel al van 2019 en 2020. Maar 4 jaar later zette de wereldkampioen die reeks zonder problemen verder. Brecel nam het eerste frame voor zijn rekening, waarna Carter met een 67-break langszij kwam. In frame 3 potte onze landgenoot een 72-break weg. In het 4e frame leek een 63-break van Brecel niet te volstaan, maar Carter miste op bruin. Brecel greep zijn kans en zag niet meer om: 4-1.

Brecel is de nummer 4 van de wereld, Carter de nummer 8. De Belg had meteen een ticket voor de kwartfinale gekregen, de Engelsman wipte gisteren de Chinees Ding Junhui met 4-3.

Brecel gaf achteraf toe dat hij toch wat moest wennen aan de nieuwe omstandigheden: "Een eerste frame is altijd een beetje de tafel leren kennen. Ik speelde hier ook nog nooit en dat is aanpassen."



"Als wereldkampioen zijn de spots ook altijd op jou gericht en dat is anders dan vroeger."



Op de eerste editie van het met 1 miljoen dollar gedoteerde toernooi doet de top 10 van de wereld mee, plus 2 lokale wildcardspelers.



In de volgende ronde wacht Brecel de Noord-Ier Mark Allen. De nummer 3 van de wereld versloeg de nummer 5 Mark Selby, die nochtans 3-1 voorstond. "Tegen Allen zal het al een pak moeilijker worden", besefte Brecel.



De kwart- en halve finales van zijn naar een best-of-7, de finale naar een best-of-9.



Opvallende nieuwigheid: voor het eerst komt er een 'golden ball' op tafel. Die is 20 punten waard, maar kan alleen gepot worden na een 147, waardoor een maximumbreak van 167 mogelijk wordt.