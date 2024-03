500.000 dollar voor één pot: gouden bal is blikvanger op Saudisch snookertoernooi met Luca Brecel

Niet wereldkampioen Luca Brecel, maar wel een gouden bal als blikvanger. In de Saudische hoofdstad Riyad verzamelt deze week de snookertop voor een gloednieuw toernooi. De 12 deelnemers kunnen daar door een opvallende toevoeging een cheque van 500.000 dollar verdienen.

Het toernooi trekt de aandacht van snookerliefhebbers, want er is een bal toegevoegd aan de tafel. Aan de bovenste balk (bij de gele, bruine en groene bal) ligt deze week ook een gouden bal.

Twaalf spelers zijn aanwezig op het toernooi: de top 10 van de wereldranglijst, onder meer Luca Brecel, en twee uitgenodigde spelers uit Qatar en Saudi-Arabië. Zij gingen er gisteren al roemloos uit in de eerste ronde.

Na onder meer voetbal, wielrennen, tennis en golf gaat nu ook het snooker voor het eerst naar Saudi-Arabië. Nog tot woensdagavond strijden tien snookerspelers om de zege tijdens de World Masters of Snooker.

De kans is wel klein dat de spelers de gouden bal vaak zullen gebruiken. Hij is enkel van toepassing na een 147-break, de hoogst mogelijke break in het snooker. Dit jaar zijn er nog maar zes geweest.



Bij het begin van elk frame ligt de gouden bal op tafel. Die verdwijnt wanneer de maximumbreak niet meer mogelijk is.

Aan die 167 is ook nog een geldprijs verbonden. De eerste die hem maakt, krijgt een cheque van 500.000 dollar, zo'n 460.000 euro. Dat komt bovenop de prijzenpot van bijna één miljoen dollar.

Ondanks de grote prijzenpot en de ronkende namen zijn er wel opvallend veel lege zitjes in de zaal - geen goede reclame voor de organisatoren.