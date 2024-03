Drie op een rij voor de Kangoeroes: titelverdediger pakt opnieuw de basketbalbeker tegen Castors Braine

za 9 maart 2024 17:54

De heruitgave van de bekerfinale basketbal van vorig jaar heeft dezelfde winnaar gekregen. In een evenwichtige en zenuwachtige wedstrijd toonde Kangoeroes Mechelen zich - vooral in het derde kwart - net iets meer lucide dan zijn tegenstander Castors Braine. Voor het derde jaar op een rij kroonden de Kangoeroes zich zo opnieuw tot bekerwinnaar.

Mechelen heeft voor het derde jaar op rij de Beker van België basket voor vrouwenteams veroverd. De Kangoeroes versloegen zaterdag in de finale in Vorst Nationaal in Brussel Castors Braine met 74-65 (rust: 31-29). De Kangoeroes uit Mechelen wonnen de voorbije twee jaar de titel en beker. In de nieuwe bekerfinale wachtte zaterdagnamiddag Castors Braine, ook de grootste uitdager in het kampioenschap. Mechelen ging halfweg aan de leiding en diepte die kloof in het derde kwart uit, maar de Castors gaven zich niet gewonnen. Ze knokten zich terug en brachten zo de spanning weer in de finale, al kwam het niet meer tot een ommekeer. De Kangoeroes hielden stand en trokken in het slot het laken weer verder naar zich toe. Sinds de fusie van Kangoeroes Boom en Sint-Katelijne Waver bij aanvang van het seizoen 2021/22 kaapte het Mechelse team van Arvid Diels alle prijzen weg en die lijn trok het zaterdag door. De Castors uit Eigenbrakel, vorig jaar al de verliezend finalistes tegen Mechelen, gingen voor een zesde Beker van België na successen in 2014, 2015, 2017, 2019 en 2020. Het was hun achtste finale, na verloren edities in 2016 en 2023.



Herbekijk hieronder de reacties:

Laure Resimont: "We hebben de hele wedstrijd moeten vechten voor deze overwinning, maar we hebben getoond wie de Kangoeroes zijn. Om voor de derde keer op een rij mét zo veel aanwezige fans de beker te winnen, is echt fantastisch. We hebben de focus goed scherp kunnen houden, een paar van hun sterspelers lam kunnen leggen en offensief ons eigen spel gespeeld. En om het af te maken, gaf de trainer me dan het vertrouwen om voor meer driepunters te gaan."

Heleen Nauwelaers: "Amai, het was een spannende finale. We kwamen goed op voorsprong in het derde kwart na een opkikker in de rust, maar op het einde kwamen ze toch nog stevig terug. Gelukkig vonden we op het einde ons spel terug en konden we zo de winst consolideren. Toen de driepunters binnenvielen, kregen we zoals vaak extra energie en een nieuw stel vleugels. Of deze overwinning mooier is dan de vorige? Dat is moeilijk te zeggen. Er hangt hier in Vorst Nationaal alleszins een bangelijke atmosfeer in de zaal."