BEKIJK: Anthony Edwards redt zege van Minnesota met waanzinnig block in slotseconden

Seizoensrevelatie Minnesota blijft de plak zwaaien in de Western Conference van de NBA. De Timberwolves wonnen donderdagnacht een thriller van de Indiana Pacers, en mochten daar vooral sterspeler Anthony Edwards voor bedanken. De guard was goed voor 44 punten en redde de zege van de Wolves in de slotseconden met een fenomenaal block.

Met 43 zeges en 19 nederlagen is Minnesota een van de grote revelaties in de NBA dit seizoen. Tegen de Indiana Pacers verdedigden de Timberwolves donderdagnacht hun leidersplaats in het Westen.



De partij draaide uit op een thriller. Een alomtegenwoordige Anthony Edwards scoorde 44 punten, maar spaarde het beste voor het eind. Bij een 113-111-stand en met nog enkele tellen op de klok kreeg Aaron Nesmith de kans om de Pacers nog langszij te brengen, maar dat was buiten Edwards gerekend.

De 22-jarige springveer zweefde door het luchtruim om in extremis het shot van Nesmith nog te blocken. Edwards moet zijn hoofd zelfs intrekken om niet tegen de ring te knallen. Hij stelde zo de 44ste zege van de Timberwolves veilig.