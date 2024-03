Damian Lillard leidt Milwaukee Bucks met 41 punten naar comebackzege tegen LA Clippers

Milwaukee heeft voor de zesde keer op rij gewonnen in de NBA. Afgelopen nacht waren de Bucks met 113-106 te sterk voor de LA Clippers. Damian Lillard maakte 41 punten voor Milwaukee, dat in de Eastern Conference zijn tweede plek verstevigt.

De bezoekers begonnen dan ook het best aan de partij. Na het eerste quarter stond het 25-35. Bij de Bucks moesten de punten aanvankelijk komen van Damian Lillard, die er in het eerste quarter al 15 maakte.

Het duel tussen de Milwaukee Bucks en de LA Clippers was eentje zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo. De Griek kon niet spelen door een achillespeesblessure.

Het verschil bleef lange tijd stabiel. Milwaukee moest de hele partij achtervolgen. Met Bobby Portis (28 punten, 16 rebounds) bracht het wel wat meer scorend vermogen in de ploeg.



LA Clippers leek af te stevenen op de derde zege op rij, maar de wedstrijd keerde in het vierde quarter. De Bucks maakten meer driepunters, terwijl de Clippers het lastig hadden aan de vrijworplijn (amper 54% in vierde quarter).



Dankzij een aantal driepunters ging de thuisploeg snel van 90-96 naar 105-96. Uiteindelijk werd het 113-106 in Milwaukee. Damian Lillard was topscorer in eigen huis met 41 punten.



Na ongeveer driekwart van de reguliere competitie staat Milwaukee Bucks stevig tweede in het Oosten na leider Boston Celtics. In de Western Conference missen de LA Clippers (vierde) net de aansluiting met de top.