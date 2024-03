Toumani Camara (15 punten, 7 rebounds) draagt steentje bij in 2e zege in 2 dagen, LeBron James rondt kaap van 40.000 punten

zo 3 maart 2024 10:03

Daags na zijn discrete prestatie tegen Memphis heeft Toumani Camara zijn waarde bewezen in een nieuw duel met de Grizzlies. Onze landgenoot sprokkelde in 32 speelminuten 15 punten, 7 rebounds en 1 assist. Lakers-superster LeBron James schreef dan weer geschiedenis door als eerste speler de kaap van de 40.000 punten in de NBA te ronden.

Vrijdagnacht maakten Toumani Camara en de Blazers tegen Memphis een einde aan een reeks van 9 nederlagen. Camara was toen goed 4 punten, 7 rebounds, 1 assist en 1 steal in 21 minuten.



Afgelopen nacht stonden de Portland Blazers en de Memphis Grizzlies alweer oog in oog met elkaar. Deze keer leverde Camara een van zijn beste prestaties van het seizoen. In 32 speelminuten vulde hij zijn puntenkaart met 15 punten, 7 rebounds, 1 assist en 1 steal.



Daarmee had Camara een mooi aandeel in de 107-100-zege van Portland. Ploegmakker Anfernee Simons was de meest waardevolle Blazer met 30 punten en 7 rebounds.



Met 17 zeges en 42 nederlagen blijft Portland 14e in de Western Conference.

LeBron James schrijft geschiedenis met lay-up

Lakers-vedette LeBron James kroonde zich tegen regerend kampioen Denver in Los Angeles tot de eerste speler die 40.000 punten heeft gemaakt in de NBA.



Om die mijlpaal te bereiken had James afgelopen nacht slechts negen punten nodig. Met een lay-up na een draai om zijn as rondde hij de historische kaap van de 40.000 punten.



"Het is een perfect bewijs van al het harde werk dat hij in de loop der jaren heeft verricht, de manier waarop hij voor zijn lichaam heeft gezorgd en op het hoogste niveau heeft gespeeld. Het is een ongelooflijke prestatie," prees zijn coach Darvin Ham hem al enkele dagen geleden.



Lebron James zelf houdt het mysterie rond het einde van zijn carrière in stand. "Ik heb nog niet besloten hoeveel seizoenen ik nog moet spelen", verklaarde hij midden februari, hoewel hij deze zomer een extra contractjaar bij de LA Lakers kan activeren.

Een greep uit de 40.000 NBA-punten van LeBron James

De uitslagen van zaterdagnacht: