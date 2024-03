Toumani Camara en de Blazers maken tegen Memphis een einde aan reeks nederlagen

Het was van 1 februari geleden dat Portland nog eens had kunnen winnen. Toen legden Toumani Camara en co Milwaukee over de knie. Daarna volgde een reeks van liefst 9 nederlagen op een rij.

Met die negatieve spiraal werd afgelopen nacht komaf gemaakt op bezoek bij Memphis. De match was een duel tussen de nummer 13 en de nummer 14 in de Western Conference.

Tegen de Grizzliers waren de Blazers goed bij schot: ze werkten af aan 52 procent, waarvan ook meer dan 40 procent van achter de driepuntlijn. Zo stoomden de bezoekers naar een makkelijke zege in Memphis, dat dit seizoen op de dool is door de langdurige blessure van sterspeler Ja Morant: 92-122.

Toumani Camara begon voor de Blazers in de basis en stond 21 minuten op het veld. Daarin was hij goed voor 4 punten, 7 rebounds, 1 assist en 1 steal. Komende nacht spelen Memphis en Portland al opnieuw tegen elkaar.

"Het is goed dat we komaf gemaakt hebben met die negatieve reeks", zei coach Chauncey Billups na de wedstrijd. "We werken heel hard en we hebben niet onaardig gespeeld de laatste tijd, maar het was gewoon al even geleden dat we onszelf nog eens konden belonen met een overwinning."