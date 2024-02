Camara en Portland hervatten NBA met logische nederlaag tegen kampioen Denver

Toumani Camara heeft met Portland niet kunnen verrassen tegen regerend NBA-kampioen Denver. Geïnspireerd door een dominante Nikola Jokic versloegen de Nuggets de Trail Blazers voor eigen publiek met 112-127. Camara stond opnieuw in de basis bij Portland.

Door de All-Star-break lag de NBA de voorbije week stil. Een welgekomen pauze voor Toumani Camara en co. om even op adem te komen. Onze landgenoot werkte dit seizoen al 52 wedstrijden af, dat zijn er al twintig meer dan in zijn voorbije college-jaar.

Maar ook met opgeladen batterijen kon Portland vrijdagnacht weinig in de weg leggen van kampioen Denver. De thuisploeg liep in de openingsfase weliswaar vijf punten uit, maar daarna namen de Nuggets de controle over. Bij de pauze bedroeg het verschil al vijftien punten.

Bij Denver stond er opnieuw geen maat op de Servische vedette Nikola Jokic. Die tekende voor zijn zeventiende triple-double van het seizoen (29 punten, 15 rebounds, 14 assists). Zijn teamgenoot Michael Porter Jr. werd met 34 punten (plus 12 rebounds) topschutter.

Camara startte voor de 33ste keer in de basis en kreeg 24 minuten speeltijd. Daarin was hij goed voor zes punten, zes rebounds, twee assists en een steal. Portland blijft in de stand van de Western Conference voorlaatste met 40 nederlagen en 15 zeges. Denver staat vierde.