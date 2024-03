NBA: Camara speelt weer na ziekte, Russell redt LA Lakers tegen Milwaukee

za 9 maart 2024 11:42

Toumani Camara heeft afgelopen nacht weer gebasketbald in de NBA, nadat hij 2 matchen gemist had door ziekte. Onze landgenoot stond in de basis tegen Houston, maar kon een 45e nederlaag met Portland niet vermijden. In de kraker tussen de Lakers en de Bucks maakte Russell het verschil in de slotseconden.

Toumani Camara kwam 30 minuten in actie, goed voor 9 punten (1/2 2-punters, 1/2 3-punters, 4/4 vrijworpen), 7 rebounds en 1 steal. Thuisspelers Dalano Vanton en Anfernee Simons deden daar nog respectievelijk 30 en 23 punten bij, maar Houston won wel met 107-123.



De Blazers moesten het een 5e keer op een rij zonder DeAndre Ayton (polsblessure) doen. De bezoekers konden rekenen op uitblinker Jalen Green (27 ptn).



Portland was de baas in de eerste 2 quarters en stond bij de rust 63-55 voor, maar Houston haalde flink uit in het derde en vierde quarter. Portland verloor een 12e keer in 14 duels.

Camara (r) stond weer in de basis na ziekte.

Russell nekt Bucks in doldwaas slot

In Los Angeles moesten de Lakers het doen zonder LeBron James, die met een pijnlijke enkel aan de kant bleef. Dan weet de rest dat het aan hen is: Anthony Davis kwam tot 22 punten en 13 rebounds, maar dé man van de match was D'Angelo Russell.



Die zette met 44 punten zijn beste score dit seizoen neer en deed daar nog eens 9 assists en 6 rebounds bij. 21 van zijn punten vielen in het laatste quarter, waarvan 8 in de laatste 73 seconden. Op 6 seconden van het einde maakte hij de beslissende korf: 123-122.



Russel zette ook 9 driepunters om, alleen LeBron James en Kobe Bryant deden hem dat voor in de Lakers-geschiedenis.



Op een kleine 2 minuten van het einde stonden de Bucks nog 6 punten voor (112-118). Bij de bezoekers bracht de triple-double van Giannis Antetokounmpo dus net niets op: 34 punten, 14 rebounds en 12 assists.



In een andere topper haalde Cleveland het na een verlenging van Minnesota (113-104), waardoor die laatste de eerste plaats in het Westen verloor aan Oklahoma. Dat klopte Miami met 107-100 dankzij 37 punten van Shai Gilgeous-Alexander.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Uitslagen vrijdag:

Washington - Charlotte 112-100

Philadelphia - New Orleans 95-103

New York - Orlando 98-74

Cleveland - Minnesota 113-104 (n.v.)

Oklahoma - Miami 107-100

Memphis - Atlanta 92-99

Portland - Houston 107-123

LA Lakers - Milwaukee 123-122

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.