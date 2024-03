Limburg United viert tienjarig bestaan met tweede Beker van België in 3 jaar

Limburg United heeft voor de tweede keer in drie jaar tijd de Beker van België basketbal gewonnen. In een intensieve en felbevochten finale nam het pas in het slotquarter afstand van Charleroi: 70-58.

De supportersclans zetten de toon al tijdens de opwarming en Charleroi en Limburg United trokken die lijn gewoon door. Voor elke bal werd gevochten, makkelijke scores waren er niet.

De verdediging van Charleroi werkte verstikkend voor Limburg United, dat tot diep in het derde quarter moest achtervolgen. Op karakter en ervaring bleef Limburg United in de match en nam het heft helemaal in handen in het laatste quarter.

Osunniyi schoot wakker, domineerde onder de borden en langzaam liep de ballon bij Charleroi, dat in foutenlast kwam. In de aanval werd keer op keer de verkeerde keuzes gemaakt.

Bij een laatste opflakkering naderde Charleroi in de slotminuten nog tot op 3 punten, maar op het juiste moment slaat Limburg United toe: Serron en Cale beslisten met twee snelle scores: 58-70.