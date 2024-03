Pakt Kangoeroes Mechelen straks 3e Beker van België op een rij? "Mag geen probleem zijn als ze hun niveau halen"

Net als in 2023 gaat de bekerfinale bij de vrouwen ook dit jaar tussen Kangoeroes Mechelen en Castors Braine. En net zoals vorig jaar is Kangoeroes ook nu weer favoriet.

Een bekerfinalist die in de competitie 17 van zijn 18 wedstrijden gewonnen heeft, zou in principe altijd de topfavoriet moeten zijn. Maar niet in het geval van Castors Braine.

De Waalse topclub is ook nu weer een maatje te groot voor de concurrentie, maar één team staat nog een trapje hoger: Kangoeroes Mechelen. Die ene nederlaag in 18 wedstrijden was dan ook tegen de rivaal van vandaag: eind november won Kangoeroes de topper bij Braine: 63-69.

"Het verschil in de competitie was inderdaad niet zo groot", weet ook voormalig Belgian Cat Sofie Hendrickx, straks onze cocommentator bij de bekerfinale. "Maar Kangoeroes heeft wel ietsje meer kwaliteit en is daardoor ook licht favoriet voor mij in de finale."