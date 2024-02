BEKIJK: Mark Selby geeft geïrriteerde Ronnie O'Sullivan een zeldzaam pak voor de broek

Ronnie O'Sullivan heeft zichzelf weer van zijn meest onvoorspelbare kant laten zien op het Players Championship snooker. De nummer één van de wereld leek in zijn kwartfinale tegen Mark Selby al in frame één de handdoek in de ring te werpen en kon zo voor het eerst in zijn carrière geen enkel frame winnen van Selby (6-0).

Een roekeloos alles-of-niets shot dat uitdraait op het tweede: niets. Met dat - op zijn zachtst gezegd - opvallende shot in het eerste frame gaf Ronnie O'Sullivan zomaar zijn beurt uit handen.

Al snel was donderdagavond duidelijk dat het publiek op het Players Championship in Telford geen normale versie van "The Rocket" voor zich zou krijgen.



De Engelse nummer één van de wereld, weliswaar bezig aan een geweldig seizoen, mocht zich in de kwartfinale opmaken voor een clash met viervoudig wereldkampioen Mark Selby. Maar een clash zou het nooit worden.

O'Sullivan oogde vanaf de start gelaten tegen Selby. Het resulteerde in een absolute non-match van de zevenvoudige wereldkampioen.



De geslepen Selby pakte daarentegen uit met een tactisch hoogstaande wedstrijd en snelde in een mum van tijd naar een 6-0-whitewash. Het is de eerste keer ooit dat O'Sullivan geen enkel frame kan winnen tegen "The Jester from Leicester".

In de halve finale in Telford wacht nu Zhang Anda of John Higgins op Selby. Luca Brecel kon zich niet plaatsen voor het Players Championship, waar enkel de top zestien van de jaarranking aan mag deelnemen.