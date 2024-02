Flitsende Luca Brecel heeft "de knop omgedraaid": "De tunnelvisie is er, nu ben ik terug"

"Veel mensen in mijn omgeving waren best wel aan het panikeren. Ook mijn vader wou weten wat er met me aan de hand was. Maar snooker is zo'n moeilijk spelletje. Na mijn wereldtitel besefte ik wel dat ik niet plots alles zou winnen. Zelf heb ik dan ook niet gepanikeerd."

Met dominante zeges tegen ex-wereldkampioen Graeme Dott en Tom Ford kon Luca Brecel terugblikken op een uitstekende donderdag in Wales. Onze landgenoot oogde opnieuw zelfverzekerd en liet bij momenten geweldig snooker zien, iets wat al een poos niet meer gelukt was.

"Soms moet je gewoon geduld hebben, blijven werken en dan komt het wel. Wat meer trainen was wel nodig en dat ben ik na het UK Championship ook beginnen te doen. Soms kan ik er best mee leven om te verliezen, maar het begon wat veel te worden."



"Nu kan ik zeggen dat ik terug ben. Niet omdat ik nu een paar wedstrijden gewonnen heb, maar vooral omdat ik me beter voel. Hoe meer je wint, hoe meer gefocust je ook wordt, je krijgt dan een tunnelvisie."



"Het was voorlopig niet goed, maar het is nu ook niet dat ik een heel seizoen kwijt ben. Met Saudi-Arabië, de World Open in China en natuurlijk het WK komen er nog drie heel grote toernooien aan en mocht ik hier winnen, plaats ik me ook nog voor het Players Championship. Er is best nog wel wat om voor te spelen."



In de kwartfinale van de Welsh Open staat Brecel vanavond om 20 uur tegen Martin O'Donnell, het nummer 76 van de wereld.