Bijna twee keer 147 op een rij! Sublieme Gary Wilson plaatst zich in stijl voor finale Welsh Open

Gary Wilson heeft zich op magistrale wijze geplaatst voor de finale van het Welsh Open. De voormalige halvefinalist op het WK potte in het tweede frame een 147 weg en had er zelfs twee op een rij kunnen hebben.

Gary Wilson liet er geen gras over groeien in zijn halve finale tegen viervoudig wereldkampioen John Higgins. Al in het eerste frame leek hij op weg naar een maximum break, tot hij zijn 14e rode bal miste.

Het publiek bleef niet lang ontgoocheld achter, want in het tweede frame was het wel raak voor Wilson. "The Tyneside Terror" potte nu wel vijftien keer rood in combinatie met vijftien keer zwart weg voor zijn 5e maximum break uit zijn carrière.

Met de 199e maximum break uit de snookergeschiedenis liep Wilson snel 2-0 uit. Uiteindelijk zou het 372 punten van Wilson duren voor Higgins bij een 4-0-achterstand eindelijk een bal kon potten.

Higgins maakte het nog spannend door van 5-1 terug te komen tot 5-4, maar dan maakte Wilson het af. De winnaar van het Scottish Open neemt het in de finale op tegen Martin O'Donnell, die Luca Brecel uitschakelde in de kwartfinales.