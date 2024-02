Benoît Cosnefroy schiet als duiveltje uit doosje naar eindzege in Tour des Alpes-Maritimes

Topdag voor Decathlon-AG2R in eigen land, want in de slotrit van de Tour des Alpes-Maritimes zorgen ze voor een een-tweetje met Benoît Cosnefroy en Aurélien Paret-Peintre en meteen kapen ze met diezelfde Cosnefroy ook de eindzege weg. Voor de Fransman is het de eerste zege in anderhalf jaar.

Het Franse wielrennen herleeft de laatste jaren weer en dat zagen we ook in deze Tour des Alpes-Maritimes. Na de spintersrit van gisteren - gewonnen door Ethan Vernon - zou het klassement bepaald worden in een etappe voor de overlevers.



Ewen Costiou dacht dat hij een goeie kans maakte om dé overlever van de dag te worden, maar hij overschatte zijn inspanning en werd in de heuvelachtige finale weer tot de orde geroepen.



Ook Kevin Vermaerke dacht de sprint nog te ontlopen, zonder succes. Een twintigtal renners sprintte, over de hele breedte van de straat in Vence, om de zege én de eindwinst.

Benoît Cosnefroy timede zijn inspanning uiteindelijk het beste, vlak voor zijn eigen ploegmaat Aurélien Paret-Peintre. Dankzij de bonificatieseconden is hij meteen ook eindwinnaar.



Cosnefroy was door het dolle heen, want in heel 2023 was hij er niet in geslaagd te winnen, nogal teleurstellend voor iemand van zijn kaliber.