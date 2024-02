Strijdlustigste Tourrenner van 2021 geschorst na afwijkingen in biologisch paspoort

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft Franck Bonnamour voorlopig geschorst. Bij de 28-jarige Fransman van Decathlon-AG2R werden afwijkingen in zijn biologisch paspoort vastgesteld.

Franck Bonnamour is aan zijn tweede seizoen bezig bij Decathlon-AG2R, maar staat voorlopig op non-actief. Zijn biologisch paspoort vertoont afwijkingen, wat mogelijk op dopinggebruik kan wijzen.

In 2021 was Bonnamour nog de blikvanger van B&B Hotels-KTM in de Tour de France. Zijn aanvalslust werd toen beloond met de prijs voor de superstrijdlust.

Vorig jaar zag AG2R-Citroën nog Alex Baudin geschrapt worden uit de uitslag van de Giro. De Fransman had positief getest op het gebruik van de verboden pijnstiller Tramadol.

Het Franse team benadrukt dat de tests van Bonnamour dateren van voor hij zijn contract tekende. "In afwachting van de procedure van de UCI wordt Franck Bonnamour geschorst", klinkt het bij Decathlon AG2R. "De ploeg is voorstander van fietsen volgens strenge ethische regels."